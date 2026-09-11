Angola: L'observatoire ornithologique d'Ambriz favorise l'écotourisme

Ambriz ( — L'observatoire ornithologique, situé dans la lagune de la municipalité d'Ambriz, promeut l'écotourisme, protège l'avifaune et encourage l'éducation à l'environnement auprès des communautés locales, selon Makana Mayala, coordinateur de l'ONG Otchiva dans la province de Bengo.

Lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Ambriz, dans le cadre du projet « Bengo por Dentro » (Bengo de l'intérieur), qui vise à cartographier les communes de la province, Makana Mayala a indiqué que la lagune abrite de nombreux oiseaux migrateurs dont la préservation est essentielle.

Le site, a-t-il précisé, permet à la population locale de découvrir la biodiversité du pays et accueille des visites guidées de touristes et, surtout, d'étudiants, qui sont les principaux acteurs de la promotion des enjeux scientifiques et de la diffusion de l'éducation à l'environnement.

« Nous avons ici des pélicans, des hérons, des spatules d'Afrique, des flamants roses, parmi d'autres oiseaux d'une grande importance écologique pour le pays, qui recherchent les meilleures conditions de vie, de nourriture, d'abri et bien plus encore, d'où l'importance de préserver cette lagune », a-t-il expliqué.

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Il a révélé qu'Otchiva a commencé en 2021 le reboisement des mangroves dans la lagune d'Ambriz et, avec le soutien de partenaires, a créé, dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet Monde Bleu, l'Observatoire ornithologique, le Jango communautaire, base du projet de conservation des mangroves et la pépinière de plants de mangroves.

Il a ajouté que la pépinière constitue la banque de semences qui soutient les campagnes de reboisement des mangroves dans la lagune d'Ambriz.

Makana Mayala a estimé qu'environ 60 % de la population est déjà sensibilisée aux enjeux liés aux mangroves et à l'environnement, grâce aux campagnes de sensibilisation et aux conférences organisées par Otchiva et d'autres organisations environnementales.

« Ce n'est pas encore suffisant, il faut faire davantage. Nous voulons atteindre le sommet, nous voulons aller jusqu'au bout, afin d'insuffler un véritable esprit environnemental à la communauté », a-t-il souligné.

Il a ajouté qu'Otchiva travaillait en étroite collaboration avec les pêcheurs pour pérenniser les projets mis en oeuvre par l'ONG dans la zone côtière d'Ambriz.