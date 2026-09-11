Angola: La Coopérative Primeiro de Maio plaide pour la réouverture des industries à Matala

Le président de la Coopérative Primeiro de Maio de la province de Huíla, Victor Fernandes, a plaidé ce jeudi, pour la réouverture des anciennes usines de transformation du blé, du riz et de la tomate afin de stimuler la production agricole dans la municipalité de Matala.

Dans une déclaration à l'ANGOP, il a affirmé que l'existence d'industries de transformation est un facteur déterminant pour la croissance de l'agriculture, car elle garantit un débouché commercial et facilite la distribution de la production locale.

Il a expliqué que la fermeture de ces anciennes unités industrielles depuis plus de 20 ans limite la capacité des agriculteurs, notamment pour les cultures de blé, de riz et de tomates, en raison d'un manque de garanties de commercialisation.

« Sans industries, les agriculteurs ne produisent pas en grande quantité car ils ne savent pas où vendre », a-t-il souligné.

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Il a jugé possible de remettre en service les anciennes unités de transformation existantes à Matala, afin d'encourager les producteurs à étendre leurs surfaces cultivées.

En effet, la relance de la récolte du blé à la coopérative Primeiro de Maio, qui dispose d'une zone expérimentale de 35 hectares, accroît les besoins.

Il a expliqué que l'augmentation de la production de blé nécessitera des unités de décorticage, de transformation et d'ensachage, afin de faciliter la commercialisation du produit.

Production d'aliments pour le bétail

Victor Fernandes a également évoqué l'installation d'usines d'aliments pour animaux, utilisant le maïs et d'autres produits agricoles disponibles à Matala.

Cette initiative pourrait contribuer à améliorer l'alimentation du bétail, notamment en période de pénurie de pâturages due à la diminution des précipitations.

Il a indiqué que Matala possède une importante activité d'élevage et constitue l'une des zones d'origine du bétail destiné à différentes provinces du pays.

Par conséquent, tous les types d'industries implantées dans la municipalité sont les bienvenus pour répondre aux besoins urgents de transformation.

Il a souligné que la transformation locale des produits agricoles peut augmenter la valeur ajoutée de la production, créer des emplois et renforcer l'approvisionnement des marchés nationaux.

Le responsable a indiqué que la municipalité de Matala a déjà mis à disposition un terrain pour l'installation d'unités industrielles, un espace qu'il considère comme une opportunité pour les investisseurs intéressés par le secteur.

Le périmètre irrigué de Matala regroupe 660 producteurs organisés en sept coopératives : Primeiro de Maio, Primeiro de Dezembro, Rainha Njinga, Comandante Cow-boy, Baixo Cunene, Agostinho Materno et 11 de Novembro. Ces coopératives produisent une variété de produits alimentaires sur une superficie de 2 128 hectares.

Avec une superficie de 1 500 kilomètres carrés et une population de 233 399 habitants (recensement de 2024), la municipalité est située à 180 kilomètres à l'est de Lubango, chef-lieu de la province de Huíla.