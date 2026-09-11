Angola: Le secteur de la santé prend en charge 178 patients en physiothérapie

Luanda — Cent soixante-dix-huit habitants de Viana (Luanda) ont bénéficié de consultations de physiothérapie à l'occasion de la Journée mondiale de la physiothérapie, célébrée le mardi 8 septembre par le secteur local de la santé.

Ce dernier a organisé une journée de dépistage en physiothérapie devant la mairie, sous le slogan « Le mouvement, c'est la vie ».

Lors de cet événement, des consultations de médecine générale ont également été proposées : 220 personnes ont été consultées, 59 en nutrition, 47 en psychologie et 333 ont reçu des informations sur l'éducation à la santé.

Dans une interview accordée à la presse, Carla Tchivela, responsable du service de santé de la municipalité de Viana, a assuré que la journée avait été un succès et qu'elle prévoyait de promouvoir des actions similaires dans les différents quartiers de la commune.

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La physiothérapeute a également indiqué que les habitants avaient pu s'informer sur les postures et les exercices thérapeutiques, ainsi que sur l'importance de la physiothérapie dans la prévention et la réadaptation des limitations physiques.

Selon le médecin, cette initiative vise la prévention, le diagnostic précoce et l'adoption d'habitudes favorisant la qualité de vie et la mobilité.

La physiothérapie est officiellement définie comme une science de la santé qui étudie, prévient et traite les troubles fonctionnels et cinétiques affectant les organes et les systèmes du corps humain.