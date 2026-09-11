Angola: Le Corridor de Lobito achemine près de 200 000 tonnes de marchandises en six mois

9 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par DOC/GIZ/QCB/SB

Luanda — Près de 200 000 tonnes de marchandises diverses ont été transportées au cours du premier semestre de cette année par le consortium Lobito Atlantic Railways (LAR), a annoncé mercredi, à Luanda, l'administrateur de cette compagnie, Ottoniel Manuel.

En marge de la 7e édition du salon Angola Oil & Gas 2026, qui a débuté le même jour, M. Manuel a expliqué à la presse que des améliorations des infrastructures sont nécessaires pour permettre une augmentation des volumes transportés et, par conséquent, la circulation d'un plus grand nombre de trains sur le Corridor de Lobito.

Il a souligné que l'opérateur atteint son objectif d'un train par jour, dans les deux sens, transportant principalement des minéraux tels que le cuivre, le manganèse et le soufre, destinés à l'exportation.

Il a précisé qu'avec la capacité actuelle des infrastructures, « il n'est pas possible d'augmenter le nombre de trains pour le moment », ajoutant que la compagnie s'efforcera de maintenir cet objectif.

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Selon le responsable, l'accent « ne doit pas être mis uniquement sur les volumes transportés », mais aussi sur l'impact social de l'infrastructure, considéré comme essentiel au développement économique de l'Angola et de la région Sud.

Il a souligné que 70 % des effectifs de l'entreprise sont angolais, principalement des jeunes, avec une moyenne d'âge de 35 ans.

Il a également mis en avant le partenariat avec Sonangol, qui permet l'acheminement hebdomadaire de carburants et de gaz, contribuant ainsi à l'approvisionnement des régions Centre, Sud et Est du pays.

Pour Ottoniel Manuel, le principal défi demeure la réduction du temps de cycle des opérations et l'amélioration des procédures douanières à la frontière.

La 7e édition de la Conférence et Exposition internationale sur le pétrole et le gaz en Angola se termine ce jeudi et a réuni des experts et des entreprises du secteur.

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