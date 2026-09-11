Sénégal: Everest Finance lance la plateforme Sama Naffa pour inciter les particuliers à épargner et à investir

Dakar — Everest Finance, une société chargée d'aider les entreprises à accéder aux marchés de capitaux, a mis au point une plateforme numérique destinée à faciliter l'accès des particuliers au marché financier ouest-africain, avec une nouvelle solution d'épargne accessible "à partir de 1 000 francs CFA".

Cette initiative relève d'une démarche d'inclusion financière des ménages "basée sur une conviction simple : l'épargne ne doit pas être réservée à ceux qui disposent déjà d'une capacité financière importante".

Elle va servir à dresser "un pont entre les pratiques d'épargne des Sénégalais (tontines, associations, etc.) et les instruments du marché financier régional", a expliqué l'administratrice et directrice générale d'Everest Finance, Khady Diouf.

"Nous n'avons pas attendu [d'avoir une capacité financière importante] pour commencer à épargner. Nous savons épargner", a soutenu Mme Diouf, estimant que le défi à relever par les épargnants est de mieux organiser leur épargne.

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"Les ménages vont passer progressivement de l'épargne à l'investissement", a-t-elle assuré lors de la cérémonie de lancement de la plateforme Sama Naffa.

D'après Khady Diouf, la plateforme permet aux particuliers d'ouvrir un compte à leur nom et de constituer progressivement une épargne qui sera placée directement sur le marché financier régional, à l'aide de leur téléphone portable.

Plusieurs moyens de paiement, dont Orange Money, Wave, la carte bancaire, le cash et les transferts, seront utilisés, a-t-elle dit.

Khady Diouf annonce également la mise en place d'un réseau de proximité appelé "Nos Jambars", chargé d"'orienter, d'expliquer et d'accompagner les usagers" de Sama Naffa.

"La première mission sera d'expliquer", a-t-elle précisé.

Selon sa directrice générale, Everest Finance envisage de recruter au moins 165 jeunes dans les deux prochaines années pour constituer un "réseau d'agents de proximité" et contribuer à l'éducation financière des Sénégalais.

Babacar Cissé, le directeur de cabinet du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, espère que la plateforme Sama Naffa va faciliter l'accès des Sénégalais au marché financier.

En présidant la cérémonie de lancement de cette initiative, M. Cissé a encouragé Everest Finance à développer une culture de l'investissement chez les particuliers.

"Notre objectif est de rapprocher le service des épargnants, y compris de ceux qui ont moins de familiarité avec les outils numériques", a expliqué Everest Finance, ajoutant : "Épargner est plus difficile lorsque les budgets sont contraints, mais c'est aussi dans ces moments que pouvoir anticiper un imprévu ou préparer un projet prend tout son sens."

"L'épargne ne doit pas être une question de niveau de revenu, mais d'accessibilité, de régularité et de confiance. Avec Sama Naffa, nous voulons permettre à chacun de commencer avec ce qu'il a, à son rythme", souligne un communiqué de la société de gestion et d'intermédiation.