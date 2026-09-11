Sénégal: Les hommages de l'ANSD à son défunt directeur général adjoint, Momath Cissé

Dakar — Des fonctionnaires de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) ont reconnu, jeudi, à Dakar, l'expertise et la déterminante contribution de Momath Cissé au développement du système statistique national, ainsi que les qualités humaines du défunt directeur général adjoint (DGA) de ladite structure administrative.

L'ingénieur statisticien nommé DGA de l'ANSD en octobre 2024 est décédé mercredi.

"Nous garderons de lui le souvenir d'un serviteur loyal, d'un collaborateur engagé et d'un homme profondément attaché à la responsabilité", a témoigné le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, Abdou Diouf.

"Sa disparition survenue à la fleur de l'âge nous bouleverse profondément. Elle laisse un grand vide au sein de sa famille, de notre institution et de tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître", a dit M. Diouf lors de la levée du corps de son collaborateur, à l'hôpital Principal de Dakar.

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D'après lui, l'ANSD gardera pendant longtemps le souvenir de Momath Cissé.

Son ancien collègue et secrétaire général de l'Association nationale des économistes du Sénégal, Babacar Wagane Faye, se souvient d"'un fonctionnaire d'une rare qualité", dont il salue l'expertise en matière d'économie, de statistique notamment.

Il dit surtout se souvenir de sa "simplicité", de sa "générosité", de son "professionnalisme" et de son "sens élevé de la responsabilité".

Le directeur général de l'ANSD, Abdou Diouf

M. Faye rappelle que Momath Cissé a apporté une importante contribution à l'analyse de la pauvreté au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.

"Il a révolutionné l'analyse de la pauvreté au Sénégal. Les études sur la pauvreté les plus reconnues au Sénégal ont été portées par lui", a-t-il témoigné, rappelant que plusieurs organisations régionales ont bénéficié de l'expertise du défunt DGA de l'ANSD.

Avant d'être nommé directeur général adjoint de l'agence nationale chargée de la statistique, Momath Cissé a dirigé la direction de la coordination statistique, de la méthodologie et de l'innovation, un démembrement de l'ANSD. À ce poste, il a amélioré la coordination du système statistique sénégalais, selon ses collègues.

D'après Babacar Wagane Faye, l'ingénieur statisticien a soutenu la politique d'innovation et de coopération internationale de l'ANSD.

Le directeur de l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique (ENSAE), Idrissa Diagne, a rendu hommage à un collègue avec lequel il a entretenu une collaboration d'une vingtaine d'années.

"Il n'a pas vécu longtemps mais il a accompli beaucoup de choses", a reconnu M. Diagne, témoignant de l"'humilité", de la "générosité" et de la "disponibilité" du défunt.

Mady Cissé, un oncle et ancien tuteur de Momath Cissé

"Nous avons perdu un ami et un frère. Il ne nous reste qu'à prier pour lui", a ajouté le directeur de l'ENSAE.

Momath Cissé a contribué à la formation de nombreux statisticiens et économistes, selon ses collègues.

Des proches du défunt ont salué son attachement à sa famille.

"Il était très bien éduqué. Il avait beaucoup de compassion pour les autres", lorsqu'ils étaient en difficulté, a dit son oncle Mady Cissé, son tuteur également lorsqu'il est venu poursuivre ses études à Dakar.

Momath Cissé sera inhumé à Nganda, dans le département de Koungheul (centre), ce jeudi.

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, et d'autres personnalités ont pris part à la levée du corps.