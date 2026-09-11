Sénégal: Bassirou Diomaye Faye réceptionne 153 ambulances médicalisées

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye a présidé jeudi la cérémonie de réception de 153 ambulances médicalisées, acquises pour un montant de 8,1 milliards de francs CFA grâce à l'appui de partenaires techniques et financiers du Sénégal, a-t-on appris de source officielle.

Ces véhicules s'ajoutent aux 93 ambulances déjà distribuées depuis juin 2024, portant à 246 le nombre total d'unités livrées en un peu plus de deux ans, indique notamment la présidence de la République sur sa page Facebook officielle.

Ce nouveau lot doit "renforcer la prise en charge des urgences médicales, appuyer le déploiement des services mobiles d'urgence et de réanimation dans les régions et faciliter les évacuations sanitaires depuis les zones les plus reculées du pays, où femmes, enfants et personnes âgées sont les premiers concernés", indique la même source.

D'après le message de la présidence, le chef de l'État inscrit cette opération dans l'effort plus large de relèvement du plateau technique médical national, pour lequel 275 milliards de francs CFA ont été mobilisés à ce jour.

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Elle s'intègre également dans la Stratégie nationale de transformation du système de santé 2025-2034, qui est elle-même une déclinaison de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, souligne la présidence.

La même source ajoute que le chef de l'Etat a demandé aux responsables des structures sanitaires, ainsi qu'aux maires et présidents de conseil départemental, de veiller à l'entretien et au bon usage de ces ambulances.