Sénégal: Kolda - Un cas confirmé de diphtérie pris en charge, appel à la vigilance

10 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — Le Centre hospitalier régional de Kolda (sud) a pris en charge un cas confirmé de diphtérie en provenance du département de Vélingara, a confié à l'APS son directeur général Dr Mankhang Danfakha, invitant les populations à une mobilisation générale autour de la vaccination et du respect des mesures d'hygiène préventive.

"Effectivement, nous avons reçu récemment un cas confirmé de diphtérie qui nous provient du département de Vélingara. Il a été pris en charge au niveau de l'hôpital", a déclaré le directeur de l'établissement sanitaire.

Dr Mankhang Danfakha a appelé les populations à compléter les rendez-vous de vaccination établis dans le Programme élargi de vaccination et au respect des mesures d'hygiène préventive.

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