Sénégal: Louga - L'ADEPME sensibilise les acteurs et les PME sur son Guichet unique de financement

Le Guichet unique de financement (GUF-PME), une initiative permettant de rapprocher les entreprises des opportunités de financement, a été présenté jeudi aux acteurs de Louga (nord) par l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME).

Le Guichet unique vise à "rapprocher les entreprises des mécanismes de financement disponibles et à favoriser leur appropriation dans les territoires".

Il a été présenté au cours d'un Comité régional de développement qui a réuni les acteurs institutionnels, économiques et les structures d'appui autour de la présentation du dispositif et des enjeux liés à l'accès au financement.

L'ADEPME est en tournée nationale de sensibilisation et d'enrôlement des petites et moyennes entreprises (PME) au Guichet unique de financement des PME.

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Papa Alioune Sakho, traiteur des systèmes d'information à l'ADEPME, explique que le GUF-PME réunit en son sein "l'offre et la demande de financement", soulignant que les banques commerciales et d'affaires, les fonds d'investissement et les institutions de microfinance y sont notamment représentés".

Les entreprises peuvent ainsi soumettre leurs besoins et accéder aux différentes possibilités proposées, a-t-il dit.

L'ADEPME a également travaillé avec les chambres de métiers, les chambres de commerce, les structures d'appui ainsi qu'avec les fonds de l'État et des partenaires techniques et financiers.

"L'objectif est de démocratiser l'accès au financement et de permettre aux entrepreneurs des régions de bénéficier d'un niveau de service comparable à celui accessible à Dakar", a expliqué M. Sakho.

Financé avec l'appui de la coopération technique allemande, la GIZ, dans le cadre des accords avec l'État du Sénégal, la plateforme est accessible à partir d'un simple numéro de téléphone.

Une entreprise ou même un porteur d'idées peut créer son espace, déposer une demande et suivre son traitement.

Pour Ousmane Thioub, adjoint au préfet du département de Louga, cette démarche s'inscrit dans la "territorialisation des politiques publiques" et répond à une "préoccupation majeure" des entreprises.

Il a salué "cette belle initiative portée par l'ADEPME", estimant qu'elle permet de rapprocher les PME des opportunités existantes.

"Les entreprises sont compétitives, sont ambitieuses, mais, dès fois , le financement fait défaut", a-t-il relevé, évoquant également les difficultés liées aux infrastructures et à l'accès aux marchés.