Sénégal: Saint-Louis - Des professionnels de santé outillés sur la gouvernance et la sécurité des données

10 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Une session de partage sur la gouvernance et la sécurité des données sanitaires s'est déroulée, jeudi à Saint-Louis, à l'intention de l'équipe cadre et les partenaires du district sanitaire, a constaté l'APS.

"Cette rencontre s'inscrit suite à une demande du médecin-chef de district pour partager ces problématiques avec l'équipe cadre du district", a déclaré Mor Talla Touré, président de l'Association sénégalaise pour le développement communautaire.

Il a par ailleurs indiqué que cette rencontre intervient dans le cadre de la campagne "Mes données, notre santé", allant dans le sens de permettre à chaque agent dans sa structure ou son point de prestation de pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour assurer une meilleure sécurité des données des patients.

Mor Talla Touré a réaffirmé l'engagement de l'entité qu'il dirige à accompagner "efficacement" les activités concernent relevant de la gouvernance des données de santé.

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Le superviseur des soins de santé pour mère au District sanitaire de Saint-Louis, Oumar Gueye a, de son côté, souligné la nécessité de veiller au respect de la protection des données de santé.

Il a préconisé l'amélioration de la logistique en vue de renforcer les mécanismes de protection des données de santé.

Superviseur des soins de santé pour mère au District sanitaire de Saint-Louis, Oumar Gueye.CGD/ADL/SMD

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