Sénégal: Examens 2026 - La COSYDEP plaide pour des mesures adaptées aux réalités de chaque inspection d'académie

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique au Sénégal (COSYDEP) a présenté jeudi son rapport d'analyse des résultats des examens scolaires (Cfee, Bfem, baccalauréat) de l'année 2026, dans lequel document elle recommande notamment un accompagnement différencié des académies, ainsi qu'un suivi longitudinal des élèves.

L'accompagnement différencié devrait permettre d'abandonner une "approche uniforme" au profit de politiques adaptées aux réalités de chaque académie, en tenant compte de la performance, de l'équité et du poids du rattrapage.

Cette plateforme de la société civile préconise également un pilotage fondé sur les données en vue d'améliorer les performances du système éducatif sénégalais.

A travers le thème "Apprendre de l'année 2025-2026 pour mieux réussir 2026-2027 ", le document a relevé une "nette progression des résultats", notant que le taux de réussite a atteint 94,49 % au CFEE, contre 83,05 % au BFEM et 55,01 % au baccalauréat.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La COSYDEP appelle toutefois à relativiser ces performances, en ce sens qu'au Cfee, la hausse est notamment liée au changement de nature de l'examen, organisé pour la première fois sans concours d'entrée en sixième.

Elle indique qu'au Bfem, le taux de réussite passe de 53,37 % après le premier groupe à 83,05 % après le second, soit près de 30 points d'écart, tandis qu'au baccalauréat, 50,9 % des admis provisoires ont obtenu leur diplôme au second groupe.

La COSYDEP a aussi levé le voile sur de "fortes disparités territoriales", soulignant que les académies de Kédougou, Kolda, Matam et Tambacounda figurent parmi les plus performantes, tandis que Kaffrine, Sédhiou et Ziguinchor restent dans le dernier tiers.

Il en est de même avec "la prédominance des séries littéraires" au baccalauréat avec 82,9 % des candidats contre 15,5 % pour les séries scientifiques et techniques.

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique au Sénégal recommande, à cet effet, des plans de remédiation intensifs pour Louga, Diourbel, Pikine-Guédiawaye, Kaffrine et Sédhiou qu'elle identifie comme "académies prioritaires".

À l'inverse, elle présente Matam, Tambacounda, Kédougou, Kolda et Saint-Louis comme des "exemples appelés à la capitalisation et au partage des bonnes pratiques".

La coalition préconise également la mise en place d'un suivi des cohortes, du Cfee au baccalauréat, allant dans le sens de mieux mesurer les abandons, redoublements et ruptures de parcours, ainsi qu'un système d'information éducatif fournissant des données régulièrement actualisées par académie.

À court terme, elle juge urgente la mise en place d'un tableau de bord intégrant des indicateurs de performance et d'équité pour assurer un meilleur suivi des académies prioritaires.

La COSYDEP recommande également aux pouvoirs publics de renforcer la qualité des apprentissages à travers notamment la consolidation du cycle fondamental, insistant sur l'amélioration du quantum horaire, la réduction de la taille des classes et le renforcement des supports pédagogiques.