Sénégal: Alioune Tine alerte sur les enjeux de la guerre informationnelle

Dakar — La désinformation constitue désormais une menace pour la cohésion nationale et la stabilité des jeunes démocraties africaines, a alerté jeudi à Dakar le président du think tank Afrikajom Center, Alioune Tine, appelant à renforcer les mécanismes de prévention, de régulation et d'éducation aux médias.

Il intervenait à l'occasion de la clôture d'une formation de quatre jours sur le factchecking et les fake news à l'air de l'intelligence artificielle.

Alioune Tine a pointé les effets de la désinformation sur la cohésion nationale, ajoutant que cette formation a pour objectif de renforcer les capacités des participants à détecter et vérifier les fausses informations.

Il devrait ainsi permettre d'outiller davantage les participants afin de leur permettre de mieux détecter et lutter contre la désinformation.

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"Les recommandations issues de la formation portent notamment sur la régulation, la mise à jour du Code de la presse et des lois sur la communication, ainsi que sur la création d'un observatoire ou d'une task-force dédiée à la lutte contre la désinformation", a indiqué le fondateur d'Afrikajom Center.

Les domaines d'activités de ce centre africain de formation, de recherche et d'innovation portent sur la démocratie, des droits humains, l'Etat de droit, la gouvernance, la sécurité et l'environnement.

Le vice-recteur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK) Ousmane Sall, chargé de la recherche, de l'innovation et des partenariats, a souligné la nécessité de former les acteurs de la chaîne de l'information face aux nouveaux procédés de manipulation rendus possibles par l'intelligence artificielle

"Il est important de former les acteurs de la chaîne informationnelle, comprendre quels sont les impacts de la désinformation, comment lutter contre la désinformation", a-t-il indiqué.

Les deux institutions ont par ailleurs annoncé la poursuite de leur collaboration à travers un protocole d'intention portant notamment sur la formation, la recherche, l'innovation, la sensibilisation et le développement du leadership des jeunes.