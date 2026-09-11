Sénégal: Le Sénégal peut accroître sa productivité énergétique et dépasser les objectifs de l'UA

Dakar — Le Sénégal dispose de leviers stratégiques et opérationnels pouvant favoriser une augmentation de sa productivité énergétique de 70 % d'ici à 2050 et de 100 % à l'horizon 2063, a indiqué jeudi à Dakar, Mame Coumba Ndiaye, la directrice générale de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME).

"Les résultats de modélisation, découlant des meilleurs scénarios pour la mobilisation du potentiel national d'économie d'énergie, prouvent que le Sénégal dispose des leviers stratégiques et opérationnels pour accroître sa productivité énergétique de 70 % d'ici à 2050 et de 100 % en 2063", a-t-elle déclaré à l'ouverture d'un atelier de partage des résultats de la Stratégie nationale d'efficacité énergétique et de son plan d'action (NEESAP).

Si ces projections venaient à se matérialiser, le Sénégal pourrait dépasser les objectifs continentaux définis par l'Union africaine (UA), et tablant sur une augmentation de la productivité énergétique de 50 % d'ici à 2050 et de 70 % en 2063, a laissé entendre la directrice générale de l'AEME.

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Elle souligne que les 26 actions sectorielles identifiées dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'actions de la stratégie de maitrise de l'énergie (SME) devraient permettre de réaliser des économies cumulées totales de 29 109 gigawattheure sur les consommations finales d'énergie, sur la période 2026-2035.

"Les objectifs continentaux, fixés par les chefs d'Etats et de gouvernement de l'Union africaine sont donc à la portée du Sénégal. Notre pays dispose déjà d'un cadre institutionnel favorable et d'une agence dédiée à l'efficacité énergétique (AEME) qui a un portefeuille de projets et programmes", a-t-elle assuré.

Mame Coumba Ndiaye signale qu'au plan continental, le gouvernement du Sénégal, à travers l'agence qu'elle dirige, bénéficie l'assistance technique de la Commission africaine de l'énergie (AFREC) pour élaborer la NEESAP dans le cadre du programme continental de l'énergie pour l'Afrique et de la stratégie africaine d'efficacité énergétique.

La directrice générale de l'AEME espère que cela allait permettre de mettre à jour la SME 2030 à l'horizon 2050 et de l'adosser à l'Agenda national de transformation "Vision Sénégal 2050", quand bien même la mise en oeuvre réussie de cette nouvelle stratégie nationale d'efficacité énergétique dépendra largement de sa vulgarisation et de la mobilisation des financements.

"Plusieurs perspectives se dégagent avec l'accompagnement de l'AFREC", a-t-elle ajouté, évoquant entre autres la tenue prochaine d'un atelier de lancement officiel, d'une table ronde des bailleurs et d'une présentation du plan de cette NEESAP.