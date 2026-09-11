Sénégal: Matam - L'OFNAC vulgarise les nouveaux textes sur la transparence et la bonne gouvernance

Matam — L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), a entamé, à Matam (nord), une tournée de vulgarisation des nouveaux textes relatifs à la transparence, à la bonne gouvernance et au renforcement du système national d'intégrité.

" Nous sommes à Matam dans le cadre d'une tournée de vulgarisation des textes qui régissent les questions de transparence et de bonne gouvernance ", a expliqué Samba Barry, membre de l'assemblée de l'OFNAC, lors d'un comité départemental de développement (CDD) présidé par l'adjoint au préfet de Matam, Youssouf Sèye.

Il a rappelé qu'en septembre 2025, l'État du Sénégal a adopté une série de textes portant notamment sur l'OFNAC, la déclaration de patrimoine, le statut et la protection des lanceurs d'alerte ainsi que l'accès à l'information.

Cette tournée vise à permettre aux agents de l'État, aux acteurs de la société civile et aux populations de mieux comprendre ces nouvelles dispositions et leur portée, a souligné M. Barry, insistant sur l'importance de partager ces lois avec tous les acteurs de l'État, de la société civile et des populations.

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Il a rappelé que dans le cadre de cette vulgarisation, des cadres de dialogue départementaux (CDD) sont organisés en partenariat avec les autorités administratives pour présenter les textes, recueillir les contributions des acteurs et répondre à leurs préoccupations.

A ses yeux, ces réformes doivent contribuer à renforcer le système d'intégrité et les moyens de prévention et de lutte contre la corruption, phénomène considéré comme un frein au développement économique et social.

Le responsable de l'OFNAC a particulièrement mis en avant les garanties d'indépendance de l'institution, notamment son indépendance fonctionnelle et son autonomie budgétaire.

La tournée met aussi l'accent sur les nouveaux mécanismes liés à la protection des lanceurs d'alerte et à l'accès à l'information. En plus des CDD, l'OFNAC prévoit de mener une campagne de communication de masse afin de toucher un public plus large, a-t-il fait savoir.