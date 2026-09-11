Sénégal: Deux plateformes numériques lancées pour moderniser les procédures judiciaires

Le ministère de la Justice a procédé au lancement officiel, jeudi à Dakar, de deux plateformes numériques destinées respectivement à moderniser la gestion des procédures judiciaires et à faciliter les échanges entre les acteurs judiciaires et les citoyens.

"Cette cérémonie ne constitue pas le simple lancement de deux plateformes informatiques ["E-justice" et "Jokko Yoon"]. Elle marque une étape dans la transformation du service public de la justice", a déclaré Samba Kane, directeur de cabinet du ministre de la Justice à cette occasion.

La plateforme "E-justice" constitue le "socle métier" de la transformation numérique des juridictions et est appelée à accompagner progressivement la dématérialisation des chaînes judiciaires : pénale, civile, commerciale et sociale, a indiqué M. Kane.

Elle doit notamment permettre une meilleure gestion des procédures, une circulation plus fluide de l'information, une traçabilité accrue et une sécurisation renforcée des données judiciaires, tout en contribuant à réduire les délais de traitement, a également fait savoir Samba Kane.

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Il a insisté sur la nécessité de garantir "la confidentialité, l'intégrité et la sécurité des données judiciaires", affirmant que la transformation numérique ne doit pas se traduire par le remplacement de l'humain par la technologie.

La deuxième plateforme, "Jokko Yoon", vise à rapprocher davantage la justice des citoyens en leur permettant d'adresser au ministère une demande d'information, une réclamation, un signalement, une suggestion, une observation ou une contestation, a déclaré le directeur de cabinet du ministre de la Justice.

"Chaque demande sera enregistrée, orientée vers les services compétents, suivie, et une réponse diligente sera apportée à l'usager", a-t-il assuré.

Samba Kane a toutefois précisé que "Jokko Yoon" n'est pas destinée à la demande ou à la délivrance d'actes et de documents administratifs ou judiciaires, soulignant que ces démarches relèvent de plateformes dédiées aux services dématérialisés.

"Jokko Yoon" se veut avant tout "un espace d'écoute, d'informations, d'orientation et de dialogue" entre l'administration de la justice et les citoyens, a-t-il fait savoir.

La lancement de ces deux plateformes digitales s'inscrit, selon Samba Kane, dans l'agenda de transformation Sénégal 2050 et dans le New Deal Technologique, lancé le 24 février 2025, dont l'un des axes majeurs porte sur la digitalisation des services publics.

Pour éviter que cette transformation n'engendre une nouvelle forme d'exclusion, le ministère prévoit la mise en place d'un centre d'appels et de numéros verts, afin d'informer, d'accompagner et d'orienter les citoyens qui ne disposent pas d'un accès facile à Internet ou maîtrisent insuffisamment les outils numériques, a-t-il indiqué.