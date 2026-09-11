Sénégal: Lancement d'une campagne nationale d'éducation financière pour booster l'épargne

Diamniadio — Le directeur de Cabinet du ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Mamadou Ndiaye, a officiellement lancé mercredi à Diamniadio la campagne nationale d'éducation financière au grand public, visant à renforcer la culture financière pour accroître le potentiel d'épargne au Sénégal et le transformer en levier de développement.

"Cette campagne de sensibilisation du grand public constitue un levier décisif pour transformer les comportements financiers des populations rurales, périurbaines et urbaines", a-t-il dit lors de la cérémonie de lancement organisée dans les locaux de la sphère ministérielle, Ousmane Tanor Dieng à Diamniadio.

Selon M. Ndiaye "le renforcement de la culture financière apparaît comme la condition sine qua non pour augmenter le potentiel d'épargne au Sénégal et le convertir en levier de développement".

Il a indiqué que les actions de cette stratégie d'éducation financière, assises sur un ciblage pertinent, privilégient les médias les plus appropriés pour atteindre les populations.

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Mamadou Ndiaye a également souligné qu'en dehors des actions de médiatisation, la présente campagne permettra d'ouvrir des séances d'éducation financière de proximité avec des relais communautaires aptes à vulgariser les bonnes pratiques de l'épargne, du budget, et de la gestion de la dette.

Il a rappelé que la tutelle "s'est fixée comme objectif stratégique premier, de renforcer la Microfinance, comme levier de l'économie sociale et solidaire, à travers une meilleure efficacité des IMF (Institutions de microfinance) et un accès inclusif au financement par une offre de service adapté".