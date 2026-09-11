Sénégal: Vers la validation d'un plan de formation au numérique des agents de l'État

Dakar — Un atelier de validation du plan de formation au numérique des agents de l'État s'est ouvert jeudi à Dakar (Ouest), en vue d'adapter les compétences des participants aux évolutions des métiers et aux nouvelles exigences de l'administration, a constaté l'APS.

"Le Plan de formation au numérique, dont la validation nous réunit ce matin, répond aux défis de disposer des compétences numériques nécessaires pour répondre aux besoins de l'Administration publique", a déclaré Ibrahima Dieng, le directeur général de la Fonction publique.

Il s'agit de "préparer les femmes et les hommes qui font marcher notre administration aux transformations professionnelles profondes que connaît notre pays", a-t-il dit.

M. Dieng a indiqué que ce plan constitue une déclinaison de la Stratégie nationale de formation continue des agents de l'État, destinée à développer les compétences, professionnaliser les ressources humaines et améliorer la performance publique.

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"Il ne s'agit pas de former au numérique pour former, mais de former pour mieux travailler, mieux administrer, mieux servir et mieux répondre aux attentes des citoyens", a-t-il dit, soulignant que l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 et le New Deal technologique placent la modernisation de l'État et le développement du capital humain parmi les priorités nationales.

"Le dispositif doit concerner tous les niveaux de l'administration, des décideurs aux agents opérationnels, en passant par les managers et les responsables des ressources humaines et des systèmes d'information", a précisé le directeur général de la Fonction publique.

Il ne s'agit pas de faire de chaque agent "un informaticien", mais de lui donner les compétences adaptées à son métier, a expliqué Sira Niang, directrice de cabinet du ministre des Télécommunications et du Numérique.

Mme Niang, représentant le ministre de tutelle, a aussi appelé les bénéficiaires à mesurer les résultats à travers les "compétences acquises, les certifications obtenues, les besoins prioritaires couverts et l'effet réel sur la qualité du service rendu aux citoyens".

Le représentant du recteur de l'Université numérique Cheikh Ahmidou Kane, Khalifa Sylla, a assuré, pour sa part, de la disponibilité de l'établissement à accompagner la mise en oeuvre du plan, en s'appuyant sur son expérience en matière de formation à distance et à grande échelle.

"L'enjeu est de transformer les acquis en nouvelles pratiques professionnelles, pour une administration plus performante et davantage au service des citoyens", a-t-il indiqué