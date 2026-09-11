Sénégal: Matam - Des acteurs plaident pour une implication accrue des FDS dans la lutte contre les MGF

Matam — Des acteurs engagés dans la lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF) et les mariages d'enfants ont plaidé, jeudi, à Matam (nord), pour une implication accrue des forces de défense et de sécurité (FDS) dans la prévention et la prise en charge des victimes et survivantes de violences basées sur le genre (VBG).

Cette recommandation a été formulée lors d'une rencontre présidée par l'adjoint au gouverneur de Matam chargé du développement, Tafsir Baba Anne, à l'initiative du Réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants, en collaboration avec l'ambassade du royaume des Pays-Bas.

"Dans chaque lutte ou problématique, il y a des personnes clés qui peuvent contribuer à la résolution. Dans le cas particulier des VBG, des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants, les FDS reçoivent en premier lieu ces victimes ou ces survivantes" a souligné Mbissine Madeleine Ndior, assistante chargée de programme du Réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des MGF et des mariages d'enfants.

Elle a relevé la position particulière des FDS dans la lutte contre les VBG, les MGF et les mariages d'enfants, étant notamment amenées à recevoir en premier lieu les victimes ou survivantes.

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Aussi, juge-t-elle nécessaire de renforcer les échanges entre les différents acteurs et les FDS afin de mieux coordonner les interventions et déterminer les mécanismes permettant d'assurer une meilleure orientation et une prise en charge adaptée des victimes.

"Il est important, dans un cadre bien structuré, de pouvoir en parler ensemble, partager les expériences et savoir, dans nos prochaines interventions, qu'est-ce qu'il faut faire, avec qui et qui faut-il réellement toucher pour avoir davantage d'impact", a indiqué l'assistante chargée de programme du Réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des MGF et des mariages d'enfants.

Pour les initiateurs de la rencontre, l'implication des FDS doit toutefois s'inscrire dans une approche plus globale associant l'ensemble des acteurs intervenant dans la prévention et la lutte contre ces pratiques.

Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports, Pape Samba Ly, a lui aussi insisté sur la nécessité d'associer plus étroitement les FDS.

Il a également plaidé pour une plus association avec d'autres services étatiques intervenant dans la lutte contre ces problématiques, les jeunes, les notables et les autres relais communautaires, estimant que chacun doit pouvoir jouer sa partition.

La rencontre a également permis de mettre en avant le rôle des leaders religieux considérés comme des relais importants auprès des communautés.

Mbissine Madeleine Ndior a rappelé que les imams et guides religieux peuvent contribuer à déconstruire certaines perceptions liées aux MGF, particulièrement celles qui leur attribuent une justification religieuse.

De son côté, Kardiatou Adama Ba, point focal régional à Matam du Réseau pour la promotion de l'abandon des MGF et des mariages d'enfants, a préconisé de renforcer l'implication des imams et guides religieux afin d'accélérer l'abandon de ces pratiques dans la région de Matam.

Les participants ont, par ailleurs, insisté sur la nécessité d'une synergie entre les FDS, les services étatiques, les leaders religieux, les jeunes et les acteurs communautaires.

Selon les organisateurs, cette approche concertée, combinée à des interventions centrées sur les victimes et les survivantes ainsi que sur la jeunesse, devrait contribuer à renforcer l'efficacité des actions de prévention et de sensibilisation contre les MGF et les mariages d'enfants.