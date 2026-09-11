Sénégal: Le 'damp', remis au goût du jour pour ses vertus thérapeutiques

Dakar — Le "damp", massage traditionnel pratiqué principalement sur les bébés et les femmes enceintes ou ayant nouvellement accouché, séduit de plus en plus de monde pour ses vertus recherchées de relaxation, de tonification et de soin du corps.

Femmes, hommes, jeunes, enfants et personnes âgées se tournent de plus en plus vers cette pratique ancestrale, proposée dans des centres de bien-être ou instituts de beauté à Dakar et partout au Sénégal, à l'intention de clients voulant se défaire du poids de la fatigue quotidienne.

En perspective de la Journée internationale de la beauté, célébrée chaque 9 septembre, l'équipe de l'APS s'est rendue au centre "Revival", un institut dédié au bien-être "mental et spirituel".

Dans cette atmosphère matinale fraîche et lourde, conséquences des pluies enregistrées la veille à Dakar, un calme plat règne à l'intérieur de cet espace privé. Les salles de massage et de relaxation, bien décorées et équipées, sont vides. Les clients semblaient se faire désirer.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Situé aux Almadies, un quartier huppé de Dakar, l'établissement travaille en étroite collaboration avec "Tawfiq Bio", structure spécialisé dans les soins et les massages corporels.

Assise sur les coussins blancs de cette salle de relaxation décorée par des lumières chaudes et des voiles blancs représentant une sorte de nuage, Oumou Bilal Mané Traoré parle de son choix d'offrir ses services aux femmes friandes de cette pratique ancestrale.

Voilée d'un foulard vert épinard, la responsable de "Tawfiq Bio" dit avoir choisi d'offrir ses services aux femmes à la suite de sa propre expérience, soulignant avoir manqué de soutien après son premier accouchement.

"J'ai décidé de recourir au +damp+ traditionnel après mon premier accouchement, où je n'avais personne pour me masser. Il a fallu que ma mère se déplace pour le faire, car dans mon entourage, aucune femme ne savait le faire", explique-t-elle.

Mme Traoré souligne avoir appris toutes les techniques de cette pratique grâce à sa mère.

Elle considère que beaucoup de personnes méconnaissant la pratique du "damp", une pratique a longtemps été l'apanage des seules femmes enceintes et des bébés.

A ce sujet, elle insiste sur le fait que ce massage traditionnel était surtout pratiqué sur les femmes après accouchement.

"C'est une pratique exécutée sur les femmes enceintes, celles qui accouchent, les bébés aussi, pour les aider à guérir des douleurs causées par la grossesse et l'accouchement, des douleurs d'articulation, entre autres", explique-t-elle.

Le recours au "damp" soulage des maux

Cette praticienne du "damp" insiste sur le fait que le recours à ce massage ancestral soulagerait plusieurs maux, précisant que le produit utilisé durant le massage dépend d'une cliente à une autre.

"Pour ma part, j'utilise le beurre de karité, l'huile de palmiste issue de la noix de palme que je mélange avec l'huile de Touloucouna (Carapa Procera). Tout dépend du choix de la cliente, il y en a qui détestent le karité", explique-t-elle.

A l'en croire, certaines clientes préfèrent recourir à des fusions des plantes chaudes pour ne pas dévoiler leur corps.

"Lorsque je pratique le +damp+, je l'adapte à la personne en face de moi, chacune selon ses besoins, sa conviction. On ne le fait pas forcément comme cela se faisait avant. Il est vrai qu'actuellement tout le monde en demande, mais pour ma part, je ne l'exerce que sur les femmes uniquement", précise-t-elle.

Mme Traoré souligne avoir des clientes de plusieurs nationalités qui la sollicitent pour le massage.

Quand la dimension spirituelle et mentale rejoint le physique

Le massage traditionnel est également associé au bien-être mental et spirituel, en ce qu'il permet aux clients ou aux patients de revivre, indique, pour sa part, la responsable du centre "Revival", Fadima Mariama Bah.

Cette spécialiste du counselling - une relation d'aide visant à accompagner une personne qui fait face à des difficultés personnelles, professionnelles ou de santé -, pense que cette pratique permet aux gens de "se relaxer".

"Je peux citer l'exemple d'une femme qui, après sa première grossesse, entre dans un état de perte de confiance de soi. Cette dernière avait subi à la fois un impact de santé mentale et corporelle. Et nous, une fois qu'on finit avec le bien-être mental, nous suggérons de faire le +damp+ traditionnel", explique-t-elle, soulignant que les deux pratiques peuvent aller de pair.

Fadima Bah estime que le massage corporel permet aux patients de retrouver le "bien-être mental", voire "spirituel". Raison pour laquelle, elle propose les trois types de pratiques à ses clients.

Elle ajoute que durant quatre séances ou plus, une patiente qui recourt également au "damp" peut facilement retrouver "sa lumière et son bien-être".

"Moi-même j'ai bénéficié de ce genre de massages, et cela m'a beaucoup plu. Je pense le faire prochainement avec Mme Traoré", lance-t-elle, avant de poursuivre son propos avec "une petite anecdote : j'ai eu une expérience avec cette pratique à l'africaine, très brutale, mais après la séance, je m'étais sentie soulagée, mes maux de dos étaient partis".

Pour des questions de pudeur, elle ne se voyait pas faire cette pratique avant, mais elle se dit désormais prête à le faire grâce à sa "connexion" avec Mme Traoré.

Aussi invite-t-elle les jeunes à s'intéresser davantage à cette pratique qui contribue, à ses yeux, "à raviver le corps humain".

"Vivre une nouvelle expérience aura toujours un impact positif sur nous. C'est la raison pour laquelle je demanderai aux jeunes de pousser leur curiosité plus loin, en vue de connaitre et de préserver cette pratique", dit-elle.

Le jeune Moussa Traoré, qui bénéficie de cette pratique grâce à sa mère, souligne combien cela lui permet de se "détendre".

L'adolescent de 16 ans, sportif de son état, insiste sur le fait que le "damp", pratiqué par sa mère sur lui et ses frères et soeurs, lui permet non seulement de se "relaxer", mais également de "détendre ses muscles après le sport".

Assis sur la table de massage, dégoulinant de sueur, Moussa ne tarit pas d'éloges sur cette pratique ancestrale qui a permis à sa soeur, malade, de se revigorer.