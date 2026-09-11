Sénégal: L'AEEMS plaide pour un cadre d'action et de régulation du numérique

L'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal (AEEMS) plaide pour la mise en place d'un cadre d'action et de régulation du numérique afin de lutter contre les dérives liées à l'usage d'Internet.

"Nous militons pour la mise en place d'un cadre d'action et de régulation en faveur d'un cyberespace éthique", a déclaré Ibrahima Diallo, responsable de l'éducation citoyenne au sein de l'AEEMS, au terme d'une randonnée pédestre organisée jeudi à Saint-Louis, autour du thème "Repenser l'usage du numérique : un pas vers une refondation morale des réseaux sociaux".

Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un "camp daara" d'une dizaine de jours organisé par l'association depuis le 5 septembre à Saint-Louis.

L'AEEMS ne nie pas les nombreux avantages des réseaux sociaux, qui constituent un important potentiel éducatif et spirituel, selon M. Diallo.

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Toutefois, elle appelle à "une refondation qui exige une mobilisation concertée de l'État, des familles, de l'école, des acteurs sociaux et, surtout, de la jeunesse, afin que le progrès numérique demeure au service de la cohésion et du développement harmonieux de la société sénégalaise".

Selon lui, "la jeunesse doit développer une véritable autodiscipline numérique", et "les parents doivent renforcer leur rôle de transmission et de gardiens des valeurs".

L'école, ajoute-t-il, doit promouvoir l'éducation au civisme numérique, de leur côté la société civile et les autorités religieuses doivent également contribuer à la sensibilisation.

Il a par ailleurs déploré les dérives verbales enregistrées sur les plateformes numériques, estimant qu'elles poussent certaines personnes à se détourner de ces espaces d'échange.