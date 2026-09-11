Face aux défis de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, le Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon (FNOJG) lance un appel solennel à l'ensemble des institutions publiques, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, des collectivités locales, des établissements d'enseignement, des parents d'élèves et des organisations de jeunesse pour soutenir la Caravane Nationale de Sensibilisation, d'Orientation, de Réorientation et de Promotion des Opportunités du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030, prévue du 15 septembre au 15 décembre 2026.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, qui a fait de l'emploi des jeunes, du développement du capital humain et de la création de 200 000 emplois d'ici 2030 l'une des priorités majeures du PNCD.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le Gabon compte aujourd'hui 3 518 621 habitants, dont 2 463 035 jeunes, soit près de 70 % de la population nationale. Chaque année, 27 380 nouveaux bacheliers rejoignent un enseignement supérieur qui accueille déjà plus de 100 000 étudiants, tandis que le taux de chômage des jeunes demeure estimé entre 36 % et 40 %.

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Ces données révèlent une réalité préoccupante : une grande partie de la jeunesse gabonaise méconnaît encore les opportunités offertes par les six secteurs stratégiques du PNCD, pourtant appelés à porter la transformation économique du pays au cours des cinq prochaines années. Cette insuffisance d'information conduit souvent à des choix d'orientation éloignés des besoins futurs du marché du travail.

C'est précisément pour répondre à ce défi que la Caravane Nationale parcourra les neuf provinces du Gabon afin d'aller directement à la rencontre des jeunes dans les universités, grandes écoles, business schools, mairies et autres espaces de proximité. Elle leur permettra de mieux comprendre les secteurs porteurs, de découvrir les métiers d'avenir, de s'orienter vers les formations adaptées et d'identifier les dispositifs d'accompagnement existants en matière d'emploi, d'entrepreneuriat et d'innovation.

Le FNOJG considère que la réussite de cette mobilisation dépasse le seul cadre des organisations de jeunesse. Les entreprises pourront y rapprocher leurs besoins en compétences des futurs talents ; les établissements de formation pourront adapter leurs offres aux exigences du marché ; les collectivités locales renforceront leur action en faveur de l'insertion ; les partenaires au développement contribueront à maximiser l'impact de leurs investissements ; et les parents disposeront d'informations essentielles pour accompagner les choix d'avenir de leurs enfants.

Cette caravane constitue ainsi un véritable investissement national dans le capital humain. Elle permettra de rapprocher les ambitions du PNCD des réalités vécues par plus de 2,4 millions de jeunes Gabonais, tout en favorisant une meilleure adéquation entre formation, compétences et opportunités économiques.

Le Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon invite donc chaque institution, entreprise, fondation, partenaire international et acteur de la société civile à rejoindre cette dynamique collective afin de faire de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement des jeunes un levier concret de réduction du chômage et de réussite professionnelle.

La réussite du PNCD est une responsabilité collective. L'avenir du Gabon se construit aujourd'hui, avec sa jeunesse.