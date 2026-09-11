Afrique: Littérature - Liss Kihindou explore la puissance des fleuves du continent

L'écrivaine et universitaire franco-congolaise Liss Kihindou vient de publier, aux éditions L'Harmattan, l'essai "Littérature et fleuves d'Afrique : Conquêtes et résistances". Paru le 10 septembre dans la rubrique « Critiques littéraires », l'ouvrage est issu de ses travaux de recherche consacrés aux représentations des fleuves dans les littératures africaines.

Dans cet essai, l'auteure s'intéresse notamment au rôle joué par les grands fleuves africains dans les entreprises de conquête et de domination occidentales. Elle relève que, depuis la découverte du fleuve Congo par les explorateurs occidentaux, ce cours d'eau est devenu un objet majeur de représentation et une source d'inspiration pour de nombreux écrivains.

Liss Kihindou montre également comment les auteurs africains mobilisent l'image du fleuve comme une force, un refuge ou un espace de résistance face à l'impérialisme. Dans leurs oeuvres, les fleuves permettent notamment de mettre en évidence une puissance différente de celle fondée sur la technologie et la domination matérielle occidentales.

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Une attention particulière est accordée à la poésie et au mouvement de la « Fleuvitude », une dynamique littéraire née au Congo-Brazzaville. Les poètes qui s'en réclament placent le fleuve au coeur de leur démarche et envisagent, à travers lui, la possibilité d'un nouvel ordre susceptible de remettre en cause les modèles économiques et sociaux dominants.

Au-delà des questions historiques et littéraires, l'ouvrage aborde également les enjeux liés à l'environnement. Les fleuves y apparaissent comme des témoins des bouleversements écologiques et comme des espaces appelant une mobilisation collective en faveur de leur préservation.

À travers une analyse croisée des regards d'écrivains africains et occidentaux, Liss Kihindou étudie ainsi les dimensions narrative et lyrique des fleuves, tout en interrogeant leur place dans les rapports entre l'Afrique et l'Occident.

Docteure en littérature, l'auteure s'intéresse depuis plusieurs années aux littératures africaines. Elle a notamment publié L'Expression du métissage dans la littérature africaine (L'Harmattan, 2011) et Des migrations au métissage, suivi de L'Image de la Femme à travers 25 auteurs d'Afrique (L'Harmattan, 2018). Elle est également l'auteure de plusieurs oeuvres de fiction et de recueils de poésie.