Congo-Brazzaville: France - Katia Mounthault Tatu échange avec les étudiants congolais

La présidente de la Fondation Horizon, Katia Mounthault Tatu, a échangé, le 10 septembre à Paris, avec les représentants de l'Association des étudiants congolais de France (AECF), autour de la situation de la communauté estudiantine congolaise et des perspectives d'accompagnement des jeunes en formation en France.

La rencontre s'est tenue à l'ambassade de la République du Congo en France, en présence du ministre conseiller de la représentation diplomatique, Armand Rémy Balloud-Tabawé, du directeur de l'Office de gestion des étudiants et stagiaires à Paris (OGES), Constantin Ebelebe, ainsi que des responsables de l'AECF et de plusieurs étudiants congolais.

Elle intervient dans le prolongement des échanges engagés lors de la Journée de l'étudiant congolais en France, organisée le 23 mai dernier dans les locaux de l'ambassade du Congo à Paris.

Au cours des discussions, les participants ont abordé plusieurs questions relatives à la vie estudiantine, notamment les parcours universitaires, l'accompagnement des étudiants, les perspectives d'insertion professionnelle et la valorisation des compétences des jeunes Congolais formés en France.

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La rencontre a également permis à Katia Mounthault de prendre contact avec le nouveau bureau de l'AECF, conduit par sa nouvelle présidente, Propice Ndzolo, récemment élue en remplacement de Jadore Moussoki, président sortant. La présence de ce dernier aux côtés de la nouvelle équipe a été perçue comme un signe de continuité dans les actions engagées par l'association et dans son dialogue avec les institutions et partenaires. « Je suis heureuse d'avoir échangé avec le nouveau bureau de l'Association des étudiants congolais de France, conduit par sa nouvelle présidente Propice Ndzolo. Un moment attendu, après une première prise de contact lors de la Journée de l'étudiant congolais », a déclaré Katia Mounthault Tatu.

Elle a salué l'engagement du président sortant. « Je tiens à remercier chaleureusement Jadore Moussoki Aucarret, président sortant, dont la disponibilité et l'engagement ont rendu cette rencontre possible. Ce passage de témoin illustre la maturité et la continuité d'une association qui grandit », a-t-elle ajouté.

La présidente de la Fondation Horizon a également apprécié l'accueil réservé par les équipes de l'ambassade, soulignant le rôle de la représentation diplomatique comme « maison commune » et vitrine du Congo. Elle a relevé l'appel lancé aux étudiants à fréquenter davantage l'ambassade afin de participer à la réflexion sur la construction du pays.

Les échanges ont, par ailleurs, porté sur la nécessité de consolider les liens entre le Congo et sa diaspora. Pour Katia Mounthault Tatu, la diaspora congolaise doit être considérée comme « un levier stratégique à part entière » du développement du pays. Elle a également insisté sur l'importance de créer davantage de passerelles avec la jeunesse afin de l'associer à la réflexion et aux décisions stratégiques qui la concernent. « Les initiatives récentes du gouvernement congolais en faveur de l'engagement de la diaspora et de l'implication des jeunes tracent une voie. À nous de la prolonger, de l'élargir, de lui donner du sens », a-t-elle indiqué.

Au-delà des difficultés rencontrées par certains étudiants, les échanges ont mis en évidence le potentiel de la communauté estudiantine congolaise de France, considérée comme un vivier de compétences, de talents et d'initiatives susceptibles de contribuer au développement du Congo. La nécessité de renforcer les passerelles entre les étudiants, les institutions, les organisations partenaires et le Congo a ainsi été soulignée.

Il s'agit notamment de favoriser la valorisation des compétences et des expériences acquises par les jeunes Congolais au cours de leur formation en France. « La jeunesse congolaise de France a des idées, de l'ambition et une connexion profonde avec son pays d'origine. Ce pont, nous le construirons ensemble », a conclu Katia Mounthault Tatu.

Engagée en faveur de la jeunesse en République du Congo, la Fondation Horizon mène notamment des actions dans le domaine de l'éducation. Ses statuts prévoient de promouvoir l'égalité des chances, le mérite et l'excellence académique à travers des initiatives d'orientation et d'accompagnement scolaire. La rencontre avec l'AECF s'inscrit ainsi dans la volonté de poursuivre le dialogue autour des enjeux liés à la formation, à l'insertion professionnelle et à la valorisation des compétences de la jeunesse congolaise.