Congo-Kinshasa: Acquittement de François Rubota - La Cour de Cassation se retrace !

11 Septembre 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Nouveau tournant dans le dossier judiciaire concernant François Rubota Masumbuko. La Cour de cassation a finalement tranché en sa faveur, en déclarant non établies les infractions de conflit d'intérêts et de tentative de détournement des deniers publics qui lui étaient reprochées.

Dans son arrêt R.Rév.066, rendu le 19 août 2026, la haute juridiction, statuant en matière de révision, a rétracté son arrêt RP 15/CR du 24 février 2025, avant de statuer à nouveau sur le fond de l'affaire.

La Cour a ainsi retenu que les infractions précédemment mises à charge de François Rubota n'étaient pas établies et l'a, en conséquence, acquitté. Elle a également décidé de mettre les frais d'instance à la charge du Trésor. Cette décision est confirmée par l'acte de signification de l'arrêt, qui atteste que la décision a été officiellement portée à la connaissance de François Rubota ainsi que du ministère public.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La dernière page du jugement constitue par ailleurs une pièce importante du dossier : elle porte le sceau de la Cour de cassation et les signatures des magistrats ayant siégé lors de l'audience du 19 août 2026, sous la présidence de Kabasele Nzembele, avec les conseillers Banide Wafole, Bolingo Nkani, Muteba Mulomba et Bokanga Mabondo, assistés du greffier Mboyo Bolili. Cette décision de la Cour de cassation consacre ainsi l'acquittement de François Rubota dans cette procédure, après réexamen de son dossier en matière de révision.

 

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2026 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.