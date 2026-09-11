Congo-Kinshasa: Suminwa II - Jacquemain Shabani étale des avancées tangibles dans la gouvernance sécuritaire !

Le Vice-Premier Ministre, ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemin Shabani s'est prêté à l'exercice de redevabilité dans le cadre du bilan de l'an 1 du gouvernement Suminwa II. Il a apporté un éclairage complet sur des réformes engagées sous son leadership.

Il a précisé aussi que son Ministère regroupe en son sein cinq administrations, donc cinq secrétariats généraux dans le domaine l'Intérieur sécurité, la décentralisation, les affaires coutumières, la réforme institutionnelle, au-delà aussi des différents services, les services de renseignement, la police, l'immigration, les services chargés de la territoriale avec une inspection et une école.

Dans le domaine de la sécurité

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Ici, le VPM affirme avoir travaillé sur la finalisation du processus de la réforme de la police. Aussi, il a réussi aujourd'hui à défendre un projet de loi de programmation au niveau des deux chambres. Cette loi qui a été promulguée aujourd'hui, qui est revenue en discussion au niveau du collectif budgétaire, mais qui est un instrument majeur. Ce texte légal validé par l'autorité budgétaire, programme les différentes actions qui vont permettre à ce que nous puissions doter la République démocratique du Congo d'une police digne de ce nom.

Il y a aussi la vulgarisation de la nouvelle gouvernance sécuritaire qui est une nouvelle politique de la gouvernance sécuritaire.

Des écoles de formation

Shabani cite l'école de police de Kasangulu qui a clôturé une session de formation avec près de 700 nouveaux policiers mis à la disposition du commandement de la police. Une autre formation de 2 000 apprenants à l'école de police de Kapalata dans la province de la Tshopo qui a regroupé les recrus des provinces de la Tshopo, de l'Ituri, du Bas-Uele, du Haut-Uele et du Nord-Kivu.

De la restauration de l'autorité de l'Etat

Le VPM annonce qu'une mission gouvernementale sera dans la ville d'Uvira dans les semaines qui viennent. Ce, conformément aux échanges et aux résolutions des réunions qui se tenaient à Doha et qui se poursuivent à Genève. Cette problématique de la restauration de l'autorité de l'État, était au centre d'un atelier ici à Kinshasa avec tous les services concernés pour l'établissement d'une feuille de route qui va permettre au gouvernement de la République démocratique du Congo de mettre en oeuvre tous les mécanismes et dispositifs de la restauration de l'autorité de l'État dans les territoires aujourd'hui occupés mais qui seront libérés dans un avenir très proche.

Le retour de 87 000 réfugiés congolais annoncé par le HCR Tanzanie

Le HCR reconnaît l'implication financière du gouvernement de la République dans la gestion de nos réfugiés. Maintenant, ce que je voulais ajouter ici, c'est que cette question est guidée par des principes, des principes de gestion de ces populations qui sont en situation de refuge. Et le retour ne peut être forcé. C'est la première des conditions. La deuxième des conditions, le retour ne peut se faire que dans une zone sécurisée.