Congo-Kinshasa: La Tempête des Tropiques - « Tragédie à Bukavu : un incendie fait au moins 27 morts parmi des élèves à Kadutu »

Un sujet est largement commenté par les tabloïds et les médias en ligne de la capitale congolaise : l'incendie meurtrier qui a fait au moins 29 morts, selon un dernier bilan des sources officielles et hospitalières locales, jeudi à Bukavu, dans le Sud-Kivu.

La Tempête des Tropiques : « Tragédie à Bukavu : un incendie fait au moins 27 morts parmi des élèves à Kadutu ».

Le quotidien indépendant rapporte qu'un incendie d'origine encore inconnue s'est soudainement déclaré sur l'avenue Kasheke, dans le quartier Cimpunda, ravageant des habitations et des infrastructures scolaires riveraines. Le bilan humain est très lourd : au moins 27 élèves ont perdu la vie et plusieurs autres ont été grièvement blessés. Les victimes, inscrites au sein des écoles Ujamaa et Furaha, ont principalement succombé lors d'une bousculade meurtrière alors qu'elles tentaient de s'échapper face à la progression rapide des flammes. Le journal précise que de nombreux sinistrés ont été évacués en urgence vers les structures hospitalières les plus proches pour y recevoir des soins.

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Infos 27 revient sur ce bilan tragique de plus de 20 enfants tués et de nombreux blessés dans ce sinistre. Le journal souligne le contexte sécuritaire et administratif particulier de la ville sous occupation, tout en signalant la panique générale qui s'est emparée du quartier et la prise en charge médicale d'urgence des rescapés souffrant de brûlures graves et d'asphyxie.

Le Potentiel apporte quant à lui des précisions sur les circonstances exactes de ce drame. Le média indique que le feu est parti d'une maison voisine avant de propager d'importantes fumées asphyxiantes vers l'EP Furaha et l'école Ujamaa. Le journal souligne le bilan effroyable de 15 élèves asphyxiés et calcinés au sein de l'EP Furaha, tout en alertant sur l'absence cruelle de services de secours et de camions anti-incendie dans la ville, ce qui a contraint les riverains à lutter seuls contre les flammes avec des moyens de bord.

L'Agence congolaise de presse (ACP) met en relief la dimension politique et sécuritaire de cet événement tragique. L'agence officielle, ACP rappelle que ce drame survient dans une ville de Bukavu actuellement sous occupation de l'armée rwandaise et de ses alliés du M23, une situation qui entrave l'organisation des secours et accentue la détresse de la population locale.

Le portail 7sur7.cd confirme pour sa part le bilan dramatique d'au moins 27 élèves décédés et rappelle que ce sinistre s'inscrit dans une série noire d'incendies récurrents qui frappent la chef-lieu du Sud-Kivu, ravagée par des constructions anarchiques et le manque d'équipements de protection civile.

C'est le drame le plus meurtrier touchant le secteur éducatif depuis l'enchaînement des incendies il y a peu en RDC. Ajoute actualité.cd qui parle d'au moins 20 élèves péri ce jeudi 10 septembre dans un incendie qui a ravagé deux écoles dans la commune de Kadutu, à Bukavu (Sud-Kivu). Une vingtaine d'autres sont blessés et pris en charge dans les hôpitaux de la ville.

Actualité.cd rappelle la vulnérabilité de la région en signalant qu'à Goma également, plusieurs habitations ont été calcinées dans une série d'incendies survenus en moins de 24 heures.