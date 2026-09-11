Congo-Kinshasa: Ebola à Bunia - Quatre élèves contaminés, dont un décès

Quatre cas positifs de maladie à virus Ebola, dont un décès, ont été enregistrés parmi des élèves de deux établissements scolaires de Bunia (Ituri). Face à cette situation, le comité provincial de l'éducation, la Division provinciale de la santé et leurs partenaires se sont réunis afin d'évaluer l'évolution de l'épidémie et de définir les mesures à appliquer.

Au Complexe scolaire Ebenezer, trois cas ont été confirmés. Il s'agit de deux élèves de deuxième année primaire, dont l'un est décédé, ainsi que d'un élève de huitième année. Les deux derniers cas concernent des membres d'une même famille.

Le quatrième cas a été signalé à l'École primaire Maranatha. L'élève concernée fréquente la deuxième année primaire. Cet établissement, initialement situé dans la sous-division de Nizi, dans le territoire de Djugu, a été délocalisé à Bunia.

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À l'issue de la réunion entre les acteurs du secteur éducatif, les autorités sanitaires et leurs partenaires, plusieurs mesures urgentes ont été arrêtées. Elles comprennent notamment le suivi des élèves ayant été en contact avec les camarades testés positifs ainsi que le renforcement des mesures de prévention et d'hygiène dans les écoles concernées.

Poursuite des activités scolaires

Selon le directeur de la province éducationnelle Ituri 1, Yvon Abwasey Mouke, les établissements restent ouverts et les activités scolaires se poursuivent normalement :

« Les écoles restent ouvertes, et les activités se poursuivent. On renforce les mesures de prévention et d'hygiène dans ces deux écoles. L'équipe de la Division provinciale de la santé reste présente dans ces deux écoles pour suivre l'évolution de l'état de santé des enfants qui étaient proches de ceux affectés par la maladie ».

Par ailleurs, les autorités scolaires indiquent qu'un autre élève d'une école secondaire est décédé d'Ebola pendant les vacances.

Pour l'instant, l'enseignement à distance, préconisé par le ministère de tutelle, n'a pas encore été mis en place dans l'ensemble de la province de l'Ituri, considérée comme l'épicentre de l'épidémie. Les autorités privilégient le renforcement des mesures de prévention et le suivi des contacts dans les établissements scolaires touchés.