Congo-Kinshasa: Tianjin - Louis Watum réaffirme la volonté de la RDC de bâtir une gouvernance minière tournée vers la création de valeur

La République Démocratique du Congo entend franchir un nouveau cap dans la valorisation de ses ressources minières. Présente à la 28e édition de la China Mining Conference and Exhibition, qui se tient du 10 au 12 septembre 2026 à Tianjin, la RDC met en avant son potentiel géologique et les opportunités d'investissement qu'offre son secteur minier.

Conduite par Son Excellence Monsieur Louis Watum Kabamba, Ministre des Mines, la délégation congolaise participe activement à ce grand rendez-vous international qui réunit gouvernements, groupes miniers et industriels, institutions financières, chercheurs, experts et investisseurs venus de plusieurs horizons. Placée sous le thème « Coopération gagnant-gagnant, verte et intelligente », cette édition offre à la RDC une tribune pour présenter sa vision d'un secteur minier davantage orienté vers l'industrialisation, la création d'emplois, le développement des compétences et l'amélioration des conditions de vie des populations.

Louis Watum Kabamba : dépasser le simple modèle d'extraction

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Au coeur de la présence congolaise figure un message clair porté par le Ministre des Mines : la performance minière de la RDC ne doit plus se mesurer uniquement au volume de minerais extraits, mais à la valeur créée pour l'économie nationale. Intervenant lors du Forum RDC-Chine, Louis Watum Kabamba a insisté sur la nécessité d'accélérer la transformation locale des minerais, de développer des emplois qualifiés, de favoriser le transfert de technologies et de renforcer la participation des entreprises congolaises dans les chaînes de valeur minières.

Pour la RDC, l'enjeu est désormais de passer progressivement d'une économie fondée principalement sur l'exportation des matières premières à une économie minière créatrice de valeur ajoutée et porteuse d'industrialisation. Dans cette perspective, le Ministre a souligné la complémentarité entre l'immense potentiel minéral de la RDC et l'expertise chinoise dans plusieurs domaines stratégiques, notamment l'industrialisation, la transformation des minerais, les infrastructures, les technologies et la logistique.

Le Forum RDC-Chine met en lumière les opportunités congolaises

Le Forum RDC-Chine, consacré aux possibilités de coopération et d'investissement dans le secteur minier, a constitué un autre temps fort de cette participation. Plusieurs structures sous tutelle du Ministère des Mines, notamment le CAMI, le CEEC, le SGNC, le SAEMAPE, l'IGM, la CTCPM, la GÉCAMINES et le FOMIN, y ont présenté leurs missions, leurs domaines d'intervention ainsi que les différentes opportunités offertes aux partenaires et investisseurs.

Cette démarche vise à donner aux investisseurs une meilleure visibilité sur l'écosystème minier congolais et à favoriser l'émergence de partenariats capables de contribuer au développement durable du secteur.

Un stand congolais qui suscite l'intérêt

La RDC est également présente à travers un stand d'exposition inauguré par le Ministre des Mines, qui suscite un vif intérêt auprès des investisseurs, industriels et autres partenaires présents à Tianjin. Les échanges portent notamment sur le potentiel géologique du pays, les possibilités d'investissement, la transformation locale des minerais et le développement de chaînes de valeur industrielles.

A travers cette vitrine, la RDC entend faire connaître non seulement l'abondance de ses ressources, mais surtout les possibilités concrètes de bâtir autour de celles-ci une industrie capable de générer davantage d'emplois, de compétences, d'entreprises et de valeur ajoutée sur le territoire national.

De Tianjin, un cap : transformer davantage, créer plus de valeur

La participation de la RDC à la China Mining Conference and Exhibition traduit ainsi une orientation stratégique : attirer des investissements capables d'accompagner la transformation du potentiel minier congolais en richesse durable pour le pays.

A Tianjin, sous la conduite de Louis Watum Kabamba, la RDC réaffirme son ambition de ne pas se limiter à extraire et exporter ses minerais, mais de construire progressivement une véritable industrie minière congolaise, fondée sur la transformation, l'industrialisation, le développement des compétences et la création de valeur locale.

Une ambition qui s'inscrit dans la vision du Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire des ressources naturelles de la RDC un véritable moteur de développement économique et social.