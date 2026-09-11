Sénégal: Les mesures individuelles du Conseil des ministres et d'autres sujets au menu des quotidiens

Dakar — La vague de limogeages et de nominations, jeudi, en Conseil des ministres et d'autres sujets sont au menu des quotidiens reçus, vendredi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Selon Libération, le président Bassirou Diomaye Faye "intensifie la +dépastéfisation+ et renforce +Kiiraay+", sa formation politique.

"Diomaye utilise le balai et le râteau", dit Les Echos, relevant que "presque tous les DG et PCA se réclamant de Pastef ou de Sonko ont été limogés", jeudi, en Conseil des ministres.

"C'était attendu. Aussi bien par les sortants que par ceux qui attendaient d'être nommés. Hier, aux environs de minuit, les mesures individuelles sont tombées. Et comme l'avait prédit le ministre des Forces armées, Diomaye Faye a utilisé le balai et le râteau. Presque tous les Directeurs généraux, Pca et autres présidents de Conseil de surveillance encore fidèles au Pastef ont été limogés. Diomaye n'est pas allé chercher loin. Il a puisé dans les adhésions à sa nouvelle formation politique pour les récompenses", écrit Les Echos.

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Selon WalfQuotidien, "la purge de Pastef au sein du gouvernement se poursuit de la plus belle des manières".

"Lors du Conseil des ministres extraordinaires d'hier, le chef de l'Etat a opéré un grand chamboulement qui a emporté nombre de lieutenants et sympathisants de son ex-Pm, Ousmane Sonko", relève Walf.

Le président Bassirou Diomaye Faye "balaie encore", constate L'As, notant que "la dernière vague des limogeages emporte tous les responsables du Pastef de la tête d'une direction générale ou de la présidence de conseil d'administration. Tous les pro-Sonko sont passés à la trappe".

"Le chef de l'Etat a totalement nettoyé les responsables de Pastef des directions générales et autres présidents de conseils. Désormais, le Président Diomaye ne gouverne qu'avec les militants de son parti Kiiraay", écrit le journal.

Le quotidien EnQuête s'intéresse aux restrictions de visas américains aux Africains et affiche à la Une "Les Sénégalais dans l'étau".

"Si les Sénégalais étaient habitués aux refus de visas américains, ils font face désormais à une situation plus radicale : leur nationalité les rend tout simplement inéligibles à certains visas pour les États-Unis. Ils sont nombreux les citoyens à en souffrir, tandis que les autorités s'emmurent dans le silence", souligne la publication.

Le Soleil met en exergue la réception, par le chef de l'Etat, de 153 ambulances dans le cadre de la prise en charge des urgences sanitaires.

"Acquis pour un montant de 8,1 milliards de FCfa grâce à l'appui de partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ces véhicules médicalisés s'ajoutent aux 93 ambulances distribuées depuis juin 2024", rapporte le journal.