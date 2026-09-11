Congo-Kinshasa: Bukavu - Au moins 27 élèves ont perdu la vie dans un vaste incendie qui a ravagé deux écoles

Kinshasa — Au moins deux incendies se sont déclarés hier, le 10 septembre, à Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, occupée par les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise.

Selon des informations transmises à l'Agence Fides par des sources locales, l'incident le plus grave s'est produit dans le quartier de Cimpunda, sur l'avenue Kasheke, où au moins 27 élèves ont perdu la vie et où plusieurs autres ont été gravement blessés.

Les victimes, des élèves des écoles Ujamaa et Furaha, sont mortes dans la bousculade alors qu'elles tentaient d'échapper aux flammes qui progressaient rapidement et à la fumée dégagée par l'incendie. Selon nos sources, le feu s'est déclaré vers 8 h du matin dans une résidence privée et s'est rapidement propagé aux deux écoles adjacentes.

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« Sur cette colline, il y a des centaines de maisons en bois, collées les unes aux autres. Il n'y a ni routes ni eau, et les pompiers sont absents. Les deux écoles ont été encerclées par le feu. Dans la bousculade pour s'enfuir, plusieurs élèves sont tombés et ont été piétinés par la foule, tandis que d'autres ont été intoxiqués par la fumée. » Beaucoup d'entre eux ont réussi à se sauver et sont maintenant hospitalisés, ainsi que plusieurs enseignants.

Au moins 500 maisons ont été détruites dans l'incendie.

Concernant les causes de l'incendie, nos sources affirment qu'elles ne sont pas connues pour l'instant, mais que l'on peut formuler certaines hypothèses. « Tout d'abord, beaucoup de gens gagnent leur vie en vendant de l'essence dans la rue, qu'ils entreposent chez eux. Il y a aussi des fils électriques "dérivés" qui peuvent produire des étincelles. Quelqu'un a peut-être oublié d'éteindre le charbon de bois utilisé pour cuisiner. Bref, les causes de l'incendie peuvent être nombreuses », expliquent nos sources.

« De plus - ajoutent-elles -, nous sommes encore en saison sèche. Nous n'avons pas vu de pluie depuis les premiers jours de mai. Outre l'herbe sèche, les alizés soufflent avec violence pendant cette saison, ce qui a attisé les flammes».

Les sources de Fides concluent en rappelant qu'une dizaine d'incendies se sont déjà produits cette année à Bukavu. À tel point qu'un deuxième incendie s'est déclaré dans l'après-midi dans la région de Panzi, mais qu'il a été rapidement maîtrisé.