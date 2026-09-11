Malawi: Cours destiné aux formateurs des petits et grands séminaires, organisé par les oeuvres Pontificales Missionnaires

Zomba — Les OEuvres Pontificales Missionnaires (OpM) au Malawi, en collaboration avec le Secrétariat international de l'OEuvre Pontificale de Saint Pierre l'Apôtre (POSPA), organisent un cours de formation destiné aux formateurs des petits et grands séminaires du pays. Ce cours vise à renforcer les connaissances, l'esprit missionnaire et les compétences pastorales de ceux à qui est confiée la formation des futurs prêtres, conformément aux documents du Magistère, en particulier la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis.

Le cours de formation se tiendra du 14 au 18 septembre 2026 au Grand Séminaire Saint-Pierre, dans le diocèse de Zomba. Le thème : « Formateurs de séminaristes : unis dans le Christ, unis dans la mission, dans le ministère de la formation ». À cette occasion, le père Guy Bognon, Secrétaire Général de la POSPA, accompagné du père Alessandro Brandi, officier au sein de la même oeuvre, arriveront au Malawi le 12 septembre 2026. Ils resteront dans le pays jusqu'au 20 septembre 2026, ce qui leur donnera l'occasion de prendre part aux célébrations marquant le 125e anniversaire du début de la mission catholique au Malawi.

Le 14 septembre, le cours de formation s'ouvrira officiellement par une célébration eucharistique présidée par Mgr Thomas Luke Msusa, archevêque de Blantyre et président des séminaires du Malawi. Aux côtés de la délégation venue de Rome, seront présents sur place le père Peter Madeya, directeur national des OEuvres Pontificales Missionnaires au Malawi, et le frère Pascal Mtuwana, responsable national de la protection des mineurs et des personnes vulnérables (responsable de la protection).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours des cinq jours que durera la formation, les participants auront l'occasion d'approfondir, de réfléchir et d'échanger sur plusieurs thèmes. Il y aura notamment des séances spécifiques consacrées à : la nécessité de la formation continue des formateurs, une présentation générale de la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, la dimension institutionnelle de la formation et le rôle de la communauté éducative, la mission et l'identité du formateur, le parcours de la formation sacerdotale au séminaire, la protection des mineurs et des personnes vulnérables et son intégration dans les parcours de formation au séminaire, la dimension spirituelle de la formation et l'accompagnement spirituel, ainsi que la formation humaine. Une place sera également réservée à la présentation des OEuvres Pontificales Missionnaires et de leur histoire, avec une partie plus pratique consacrée aux ressources des OEuvres Pontificales Missionnaires, en accordant une attention particulière à l'OEuvre Pontificale de Saint Pierre l'Apôtre.

Cette initiative témoigne de l'engagement des OEuvres Pontificales Missionnaires à soutenir la formation intégrale des futurs prêtres et renforce le lien entre l'Église du Malawi et le Secrétariat international de l'OEuvre Pontificale de Saint Pierre l'Apôtre dans la promotion du discipulat missionnaire et de la formation sacerdotale. Le cours vise également à approfondir l'identité missionnaire des formateurs des séminaires, à améliorer la qualité de la formation sacerdotale au Malawi et à favoriser une collaboration plus étroite entre l'Église locale et l'Église universelle dans la préparation de futurs prêtres enracinés en Christ et engagés dans la mission de l'Église.