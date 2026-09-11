Sénégal: Une grande manifestation à la Place du Souvenir pour la réception de la flamme olympique, samedi

Dakar — La capitale sénégalaise, Dakar, va accueillir la flamme olympique au cours d'un grand spectacle prévu samedi à la Place du Souvenir africain, en présence du chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye.

Le Sénégal a officiellement reçu la flamme olympique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, jeudi, au cours d'une cérémonie déroulée au stade Panathénaïque d'Athènes, la capitale grecque.

Le président du Comité olympique grec Isidoros Kouvelos a transmis, à cette occasion, la torche de la flamme olympique à Mamadou Diagna Ndiaye, son homologue du CNOSS, le Comité national olympique et sportif sénégalais.

Elle a ensuite été placée dans une lanterne pour le voyage sur Dakar.

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S'exprimant lors du Conseil des ministres tenu le même jour, le président de la République a informé qu'il présidera la cérémonie de remise de la flamme olympique, dans le cadre des JOJ Dakar 2026.

Le comité d'organisation prévoit plusieurs activités à la Place du Souvenir, dont une prestation d'artistes comme Eljaz, Kiné Lam, Rema, Viviane Ndour, Waly Ballago Seck.

Des groupes d'assiko et de ndawrabine sont également attendus à la manifestation au cours de laquelle l'Ecole des sables de Toubab Dialaw va également proposer un spectacle.

Des allocutions seront également prononcées par le président du COJOJ, le comité d'organisation des JOJ Dakar 2026, Mamadou Diagne Ndiaye, et la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Conventry, avant l'intervention du président de la République, suivie d'une projection de film.

Pour l'arrivée de la flamme olympique au Sénégal, 100 femmes vont prendre part à la "Marche des Linguères", un temps fort placé sous le signe de l'inclusion et de la transmission entre générations.

Ces dernières convergeront vers la Place du Souvenir africain, où se tiendra la cérémonie officielle d'accueil de la flamme.

Après cette cérémonie de réception, une tournée nationale devant conduire la flamme olympique dans les 14 régions du Sénégal va démarrer lundi.

Environ 450 personnes, parmi lesquelles des sportifs, des jeunes talents, des acteurs de la société civile et figures des terroirs vont participer au relais de la flamme olympique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 à travers le Sénégal.

La commune de Dakar Plateau sera le point de départ de ce périple à travers les différentes localités du pays, à partir du 14 septembre.

Après une tournée de plus d'un mois, le voyage de la flamme sera clôturé le 30 octobre à la Place de la nation, la veille de l'ouverture des JOJ 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre.

L'acteur Omar Sy, l'influenceur Khaby Lam, des figures du sport sénégalais comme Amadou Dia Bâ, Amadou Gallo Fall, Isabelle Sambou, mais aussi de jeunes talents et des acteurs engagés dans leurs territoires comptent parmi les porteurs de la flamme olympique.

Selon le comité d'organisation des JOJ 2026, à travers leur parcours, leurs engagements et leur histoire, les porteurs incarnent la diversité du Sénégal et les valeurs de partage, d'inclusion et de transmission associées aux JOJ Dakar 2026.

Une fois la tournée achevée, la flamme va servir à allumer la vasque des JOJ 2026 à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous mondial.

Un moment clé qui marquera officiellement le début des JOJ Dakar 2026. Cette flamme brûlera durant toute la durée des Jeux.

Les JOJ Dakar 2026, les premiers que le continent africain va abriter, devraient enregistrer la participation de 2 700 athlètes engagés dans une vingtaine de disciplines sportives.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan officiel des JOJ Dakar 2026.

Voici le calendrier de la tournée de la flamme

12 septembre : accueil de la flamme à Dakar

14-27 septembre : région de Dakar

29 septembre-24 octobre : régions de Thiès, Louga, Saint-Louis, Matam, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, avant Saly (Mbour) et Rufisque.