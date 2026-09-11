Sénégal: Saint-Louis - Pose de la première canalisation du segment nord du réseau gazier

Gandon — La première canalisation du segment nord du Réseau gazier du Sénégal a été posée jeudi à Gandon par le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Abdourahmane Diouf, en présence notamment des gouverneurs des régions de Louga et Saint-Louis, a constaté l'APS.

Selon le ministre Abdourahmane Diouf, cette première canalisation symbolise un engagement visant à faire avancer les projets, à respecter les engagements pris et à transformer durablement les ressources du Sénégal au profit de l'économie nationale.

Long d'environ 85 kilomètres, le segment nord constitue le premier maillon du futur réseau national de transport de gaz naturel. Il doit notamment permettre de relier les ressources gazières aux secteurs de la production électrique et, à terme, aux différents pôles de consommation du pays.

Selon Abdourahmane Diouf, "cette infrastructure doit contribuer à améliorer la sécurité de l'approvisionnement énergétique et à réduire progressivement la dépendance du Sénégal aux combustibles importés."

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Il a fait observer que le gaz naturel pourrait ainsi être utilisé dans la production d'électricité, tout en accompagnant le développement des activités industrielles.

Abdourahmane Diouf a toutefois souligné que la construction du gazoduc ne suffira pas, à elle seule, à faire baisser le prix de l'électricité.

Les résultats attendus dépendront notamment de la disponibilité effective du gaz, du coût de son transport, de la performance des centrales électriques et de la qualité des réseaux, explique-t-il.

Il ajoute que ce projet s'inscrit également dans une perspective de développement industriel avec l'objectif de "rapprocher progressivement le gaz des zones industrielles et des entreprises afin de leur offrir une énergie plus compétitive et de renforcer les chaînes de valeur nationales."

"Une place importante sera accordée dans ce projet au contenu local avec les entreprises sénégalaises, ainsi que les ingénieurs, techniciens, soudeurs et autres spécialistes, qui devront bénéficier des opportunités offertes et développer des compétences qui resteront au Sénégal", selon le ministre.