Gabon: Santé mentale au pays - Le cri d'alarme du CNSM face à la saturation 

11 Septembre 2026
allAfrica.com
Par Lyss Koumba

Le Centre national de santé mentale (CNSM) de Mélen, dans le 5ᵉ arrondissement de Libreville, tire la sonnette d'alarme. Dans un communiqué diffusé début septembre, l'établissement affirme que ses capacités d'accueil sont aujourd'hui largement dépassées.  

Créé en 1995, le CNSM ne compte aujourd’hui que 100 places d’hospitalisation, un nombre qui n’a pas évolué en trois décennies, alors que les besoins n’ont cessé d’augmenter. Cette capacité limitée entraîne une saturation régulière des services.
 Des patients dont la prise en charge est achevée, ou suffisamment avancée pour permettre une sortie, restent ainsi hospitalisés faute de pouvoir regagner leur domicile. Ils occupent par conséquent des lits qui pourraient être attribués à des patients nécessitant une prise en charge urgente.  

Face à cette situation, la direction du Centre appelle les familles à s'impliquer davantage dans l'accompagnement de leurs proches et à faciliter leur retour progressif au sein du foyer. Le soutien familial, rappelle le CNSM, fait partie intégrante du parcours de rétablissement en santé mentale.  

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà du cas de Mélen, cette situation met en évidence les limites du dispositif psychiatrique gabonais. L’offre de soins reste concentrée dans quelques structures, tandis que les besoins augmentent. Face à ce déséquilibre, l’implication des familles, aussi importante soit-elle, ne peut à elle seule pallier les insuffisances du système.

La situation du CNSM illustre ainsi les défis auxquels reste confronté le Gabon en matière de santé mentale. Au-delà de la mobilisation des familles, l’enjeu est désormais de renforcer durablement les structures de soins et les dispositifs d’accompagnement pour répondre à une demande appelée à progresser.

Tagged:
Copyright © 2026 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.