Togo: Détresse respiratoire néonatale - L'oxygène gratuit gagne du terrain

11 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Le Centre hospitalier préfectoral (CHP) de Vogan, dans la région Maritime, a reçu mercredi une dotation de 360 bouteilles d'oxygène de 7 m³ et 20 bouteilles de 2 m³, offerte par la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance (LTPE).

Ce volume couvre les besoins prévisionnels annuels de l'établissement.

Cette action s'inscrit dans le cadre du projet « Solidarité pour un nouveau-né », lancé en novembre 2024 à l'Hôpital de Bè, à Lomé, et destiné à renforcer l'équipement des formations sanitaires publiques en matériel d'oxygénothérapie néonatale.

La détresse respiratoire néonatale demeure l'une des principales causes de mortalité chez le nourrisson dans les premières heures et premiers jours de vie, notamment en cas de prématurité, d'asphyxie périnatale ou d'infection.

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Une oxygénothérapie disponible et administrée rapidement peut faire la différence entre la survie et le décès, en particulier dans les zones où l'accès à des unités de réanimation néonatale spécialisées reste limité. Le coût élevé de l'oxygène médical constitue, selon les responsables du projet, un obstacle majeur pour de nombreuses familles démunies, retardant parfois une prise en charge pourtant vitale.

Le projet prévoit aussi la fourniture d'équipements complémentaires indispensables à une administration sécurisée du gaz médical : manodétendeurs pour réguler la pression de sortie, lubrificateurs, ainsi que des obus d'oxygène destinés à sécuriser l'approvisionnement continu des services de néonatologie et de maternité.

Après une phase pilote jugée satisfaisante à l'Hôpital de Bè, le projet s'étend désormais à d'autres formations sanitaires du pays, à l'image du CHP de Vogan.

Prochain sur la liste, le CHR d'Atakpamé.

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