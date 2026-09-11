Sénégal: Préliminaire Ligue des champions - TFC veut confirmer et poursuivre l'aventure africaine

Dakar — Teungueth FC (TFC) reçoit dimanche le Futebol Clube de Cantchungo avec l'ambition d'obtenir son ticket pour le prochain tour de la Ligue africaine des champions en confirmant la victoire acquise sur le même adversaire il y a une semaine à Bissau, pour le compte de la manche aller des préliminaires de cette compétition.

La rencontre est prévue au stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar.

Après son déplacement victorieux en Guinée-Bissau, les champions du Sénégal vont essayer de conforter leur avance du match aller en vue de poursuivre l'aventure africaine.

Teungueth FC (TFC) avait battu Cantchungo sur le score d'un but à zéro, samedi dernier, pour le compte de la manche aller du premier tour des éliminatoires de la Ligue africaine des champions.

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Le match s'était déroulé à l'Estádio Nacional du 24 septembre de Bissau.

Cette victoire permet aux champions en titre du Sénégal de prendre une sérieuse option pour la qualification pour le prochain tour.

Dans un entretien avec le site spécialisé Wiwsports, l'entraineur de Teungueth FC, Malick Daff, a assuré que ses joueurs étaient dans "un très bon" état d'esprit et concentrés pour valider leur ticket pour le prochain tour.

"Nous sommes très confiants, mais sans excès [...] Pour le match retour de dimanche, il n'y a pas deux solutions, il faut gagner à nouveau. Nous allons jouer pour gagner. Nous avons déjà oublié le résultat du match aller", a expliqué le technicien sénégalais.

Selon entraîneur, Teunguenth FC reste maître de son destin mais ne sous-estimant pas son adversaire.