Burkina Faso: Opération Wibga 3 - 71 439 engins contrôlés dans l'Oubri

La Direction régionale de la Police nationale de l'Oubri (DRPN-OBR) a contrôlé 66 335 individus et 71 439 engins du 9 juillet au 31 août 2026, dans le cadre de l'opération « Wibga 3 ». Le bilan à mi-parcours fait également état de 76 interpellations, 265 engins saisis et plusieurs importantes saisies d'armes et de produits illicites.

66 335 personnes passées au contrôle, 71 439 engins inspectés, 76 interpellations et 265 engins saisis. C'est le bilan à mi-parcours dressé par la Direction régionale de la Police nationale de Oubri (DRPN-OBR) après près de deux mois d'opérations dans le cadre de « Wibga 3 ». Lancée officiellement le 8 juillet 2026 par le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, l'opération est entrée dans sa phase active dans la région le 9 juillet.

Selon la DRPN-OBR, 402 policiers ont été mobilisés durant la période allant du 9 juillet au 31 août 2026. Les forces engagées ont effectué 339 patrouilles et actions communautaires, de jour comme de nuit, dans les centres urbains, les zones périphériques, les campagnes et sur les principaux axes routiers.

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Sur le volet du contrôle des personnes, 66 335 individus ont été contrôlés. Ces opérations ont conduit à 76 interpellations. Parmi les personnes interpellées, 33 ont été placées en garde à vue, tandis que 20 ont été déférées devant les juridictions compétentes, a précisé la DRPN-OBR.

Le contrôle des moyens de déplacement a également occupé une place importante dans le dispositif. Au total, 71 439 engins ont été contrôlés. Dans le détail, les policiers ont contrôlé 47 551 engine à deux roues, 4 356 engins à trois roues et 19 532 engins à quatre roues. Ces opérations ont abouti à la saisie de 265 engins. Les services de police ont, en outre, enregistré 3 477 500 F CFA d'amendes forfaitaires sur la période considérée.

Des saisies significatives

Le bilan à mi-parcours fait également ressortir plusieurs saisies liées notamment aux armes, aux stupéfiants et aux produits prohibés. Les forces de sécurité ont ainsi récupéré deux fusils AK-47, deux chargeurs et 48 munitions, ainsi qu'un pistolet automatique accompagné de 13 munitions. Elles ont également saisi 250 kg de cyanure et 25 kg de Tramadol, dont la valeur est estimée à 7,5 millions de F CFA.

À ces saisies s'ajoutent sept bidons d'essence de 20 litres, 95 cartons de produits périmés, 10 armes blanches et un couteau-baïonnette. Cinq faux permis de conduire et divers documents administratifs frauduleux ont aussi été récupérés. Les policiers ont par ailleurs retrouvé une moto déclarée volée et saisi un véhicule Range Rover, selon la DRPN-OBR.

La proximité au coeur du dispositif

Au-delà des contrôles et des patrouilles, l'opération « Wibga 3 » s'est appuyée sur la collaboration avec les populations. Les équipes de la Police nationale ont recueilli des informations auprès des citoyens et mené des actions de sensibilisation sur leur rôle dans la coproduction de la sécurité.

La DRPN-OBR a indiqué que les opérations ont mobilisé les différents services de police des provinces de la région, avec notamment les directions provinciales, la Police judiciaire, la Circulation et la sécurité routière, la Sûreté de l'Etat, la Brigade anti-criminalité et les Compagnies républicaines de sécurité. Les équipes de Police YAKA, les VDP et les VADS ont également participé au dispositif.

Au terme de cette première phase, aucun incident sécuritaire majeur n'a été enregistré dans le ressort de la DRPN-OBR, selon le bilan. La Police nationale entend poursuivre l'opération avec le même dispositif afin de prévenir la criminalité, lutter contre les trafics et renforcer la protection des personnes et des biens dans la région de l'Oubri.