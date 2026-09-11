Afrique: Enseignement supérieur - L'université privée An-Nahdah du continent ouvre officiellement ses portes

L'université privée An-Nahdah d'Afrique sis à Karpala à officiellement lancé ses activités, le jeudi 10 septembre 2026 à Ouagadougou.

L'association mouvement sunnite du Burkina Faso poursuit ses efforts en matière d'éducation au pays des Hommes intègres. En plus de la maternelle, du primaire, du post-primaire et du secondaire, le mouvement a décidé de s'intéresser à l'enseignement supérieur. C'est ainsi qu'il a bâti l'Université privée An-Nahdah d'Afrique (UP-2A), au quartier Karpala à Ouagadougou.

Ce temple du savoir a officiellement ouvert ses portes le jeudi 10 septembre 2026. Selon le président du mouvement sunnite au Burkina Faso, El hadj Oumarou Zoungrana, le complexe universitaire est implanté sur une superficie de 28 589 m². Il est composé de cinq bâtiments, 28 salles de cours, deux amphithéâtres, un laboratoire, une bibliothèque physique, une bibliothèque virtuelle, ainsi que plusieurs infrastructures annexes.

« L'investissement réalisé est estimé à environ 1,5 milliard de francs CFA, sans compter les extensions prévues qui pourraient porter l'investissement global à environ

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3 milliards de francs CFA », a-t-il déclaré.

Le président du mouvement sunnite au Burkina Faso a indiqué que la cérémonie d'ouverture inaugure non seulement des bâtiments, mais célèbre également une vision, un travail, une persévérance et un espoir.

Oumarou Zoungrana a invité les étudiants de toutes confessions religieuses confondues à faire de l'université leur espace. Il a aussi appelé les parents à investir dans l'éducation de leurs enfants. Le représentant du directeur régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du Kadiogo, Omar Lingani, a adressé ses félicitations et sa reconnaissance au mouvement sunnite pour

cette initiative qui contribue au renforcement de l'offre de formation et à la construction d'une jeunesse compétente, consciente et engagée au service de la Nation.

Former des Hommes capables de servir la Nation

« Le ministère de tutelle encourage l'UP-2A à faire de l'excellence, la discipline, l'innovation, l'éthique et l'engagement patriotique les fondements de sa mission »,

a-t-il soutenu. La Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) représentée par Youssouph Kientega a salué le mouvement sunnite du Burkina Faso pour cette initiative et pour les efforts consentis, afin de concrétiser ce projet. Selon lui, face aux défis actuels, chacun doit apporter sa contribution à la construction du Burkina Faso.

« Nos établissements d'enseignement doivent contribuer à former des femmes et des hommes capables de servir leur pays avec compétence, intégrité, discipline et patriotisme », a-t-il expliqué. Youssouph Kientega a également appelé les étudiants à saisir cette opportunité pour acquérir le savoir, développer leurs compétences et devenir des acteurs du développement du Burkina.

Pour la rentrée universitaire 2026-2027, l'université An-Nahdah ouvre ses portes aux titulaires du Baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent. L'admission à l'établisse- ment se fera sur étude de dossier. Les filières disponibles sont, entre autres, les cycles de licence et de master en droit privé ou public, logistique internationale, marketing et communication. Le coût de la licence est fixé à 360 000 F CFA par an, le master à 630 000 F CFA l'année.