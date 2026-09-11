Burkina Faso: Lutte contre la cybercriminalité - Un présumé proxénète-cyberescroc interpéllé

Dans le cadre de ses missions de lutte contre la cybercriminalité, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) a interpellé S.T., âgé de 28 ans, employé de commerce, résidant à Ouagadougou, pour des faits présumés de proxénétisme, d'usurpation d'identité et d'escroquerie via WhatsApp.

En effet, S.T. opérait principalement à travers une chaîne dénommée : « Love Coach Tv » et un compte dénommé «Minata ». Son mode opératoire consistait à recueillir puis publier sur sa chaîne et son statut WhatsApp, des photos de certaines femmes consentantes. Ces photos étaient accompagnées notamment de leur zone de résidence mais de son propre numéro de téléphone. Les personnes intéressées devaient ainsi passer par lui pour être mises en relation avec les femmes présentées.

Pour donner davantage de crédibilité à son activité et attirer des clients, S.T. utilisait également un deuxième compte dénommé « Minata » pour rédiger de faux témoignages de satisfaction qu'il publiait ensuite sur sa chaîne « Love Coach Tv ». Lorsqu'une personne manifestait son intérêt pour l'une des femmes présentées, S.T. exigeait le paiement préalable d'une commission comprise entre

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2 000 et 5 000 F CFA avant toute mise en relation.

Après avoir perçu sa commission, S.T. utilisait dans la plupart des cas, le compte «Minata » pour se faire passer pour la femme choisie et poursuit les échanges avec « le client ». Sous cette fausse identité, il sollicitait de nouvelles sommes d'argent sous divers prétextes. Une fois les fonds reçus, il bloquait le numéro de sa victime. Interpellé et auditionné par la Division des enquêtes (DE) de la BCLCC, S.T. a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

A l'issue de l'enquête, il a été déféré devant le Procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga I afin de répondre de ses actes. La BCLCC rappelle que le proxénétisme en ligne constitue une infraction prévue et réprimée par la législation pénale burkinabè. Elle invite les populations à faire preuve de vigilance dans leurs interactions sur les réseaux sociaux et à signaler tout cas suspect à son siège sis à Koulouba, par téléphone au 25 39 58 42, par courriel àcybercrime@securite.gov.bf ou via la plateforme Alerte-BCLCC.