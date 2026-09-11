Afrique: IIes jeux de l'AES - Le pays intouchable au tir à l'arc olympique

10 Septembre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Voro Korahire

Les archers nigériens ont raflé toutes les places du podium au tir à l'arc olympique, le jeudi 10 septembre 2026.

Le tir à l'arc olympique a été l'affaire des Nigériens. Après avoir écarté la concurrence burkinabè et malienne dans la matinée lors des phases éliminatoires et des demi-finales, les archers du Niger se sont disputé les médailles les plus convoitées de la compétition l'après-midi du 10 septembre sur le terrain annexe du stade du 4-Août. La première finale a opposé en individuelle dames, Asmaou Issoufou à Yasmina Maïga qui ont tiré sur la cible à 20 mètres.

Au terme des trois passages pour trois flèches chacune, c'est Asmaou Issoufou qui a triomphé grâce à une différence de deux points soit un score final de 72 points contre 70 pour sa compatriote. Pour la première volée, la championne a obtenu un résultat de 9/9/8 contre 9/7/7 pour sa dauphine. Au second passage, elle a réalisé un 9/8/8 et terminé par un 10/5/6. C'est par un écart similaire de deux points et le même résultat (70-72) que Adamou Saley s'est imposé face à Mahamad Lawal à l'issue de la finale hommes qui a été également très disputée sur une distance de 30 mètres.

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Les médailles d'or en équipes tout comme en mixte (hommes et dames) sont aussi allées dans l'escarcelle des représentants du Niger. Dans ces catégories, le Burkina Faso a terminé au second rang et le Mali à la 3e place du classement. Le pays des Hommes intègres, contrairement au tir traditionnel qu'il a dominé la veille, se console néanmoins d'une médaille de bronze obtenue par Wendyam Kiéma en individuel dames. Pour l'heureux président de la Fédération nigérienne de tir à l'arc, ce résultat est le fruit du travail, de l'humilité et de la discipline.

« Nous avons récidivé car l'année dernière c'était le même résultat pour nous. Notre force c'est que nous avons plusieurs années de travail. Certains penserons au matériel utilisé mais je vous assure que ce sont des athlètes que nous suivons depuis quatre voire cinq ans et le résultat est palpable », a souligné Hamadou Soumaïla. Au total, 15 archers soit cinq représentants par pays ont pris part à cette édition des jeux de l'AES.

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