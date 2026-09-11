Madagascar: Atsimo Andrefana - Le matériel didactique intéresse plus les élèves

Les élèves sont plus attentifs et retiennent mieux. C'est ce qu'ont déclaré des enseignants issus des six circonscriptions scolaires de la région Atsimo Andrefana, présents à la foire pédagogique organisée par la Direction régionale de l'Éducation national (Dren) Atsimo Andrefana et l'Unicef à Toliara depuis hier.

« J'utilise cette maquette des quatre saisons pour expliquer l'été, l'hiver, l'automne et le printemps à mes élèves de la huitième », explique Aurélia Razanakoto, enseignante à l'EPP de Belaza, Ampanihy, district d'Ampanihy.

Elle a confectionné une maquette de forme arrondie et divisée en quatre parties présentant une maisonnette en carton avec beaucoup de feuilles sur le toit pour expliquer l'automne et du coton et un bonhomme de neige pour détailler ce qu'est l'hiver, par exemple. « Je demande aux élèves ce qu'ils voient, je leur fais parler et ensuite j'explique. En général, je pars du contenu établi dans le programme scolaire pour créer mon matériel d'apprentissage », ajoute l'enseignante.

Pour Raissa Justine, de l'EPP d'Ankililoaka, circonscription scolaire de Toliara II, elle trouve que les élèves se concentrent mieux quand ils voient des images.

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Qualité

« Ce ne sont pas juste des images. C'est de la matière artisanale en semi-concret que les élèves peuvent toucher et que l'on peut déplacer. Ils retiennent mieux la leçon car les images leur reviennent tout de suite dès qu'on aborde la leçon la prochaine fois », explique-t-elle.

L'enseignante a démontré comment elle explique les différentes formes de relief à travers une maquette en carton. Il y a de nombreux autres matériels exposés dans les différents stands, allant des petites bouteilles de thermomètres artisanaux, des compas « maison », des poupées en chiffon pour expliquer ce qu'est la famille, jusqu'au fonctionnement de l'appareil génital pour les élèves de la quatrième.

« La foire pédagogique organisée pour la première fois dans l'Atsimo Andrefana permet de voir le talent créatif des enseignants pour transmettre des connaissances. Elle permet également de contribuer à ce qui doit encore être fait pour améliorer la qualité de l'enseignement en général », a souligné Loria Biscottine, directeur du centre régional de formation pédagogique (CRFP) sis à Belemboka, Toliara II, lors de la série de discours officiels.

8,8 % des élèves seulement peuvent lire et faire des calculs dans la région Atsimo Andrefana. À l'échelle nationale, 18 % des élèves de 7 à 14 ans ne savent pas lire et 13 % ne savent pas faire des calculs correctement.

Ce jour, un débat est justement organisé pour avoir un tour d'horizon sur la qualité de l'enseignement dans la région Atsimo Andrefana. Il sera suivi de l'annonce des meilleurs matériels didactiques exposés, de démonstrations d'art oratoire en malgache, français et anglais pour les élèves et du concours de poésie pour les enseignants.