Madagascar: Accident à Ambohidahy - Le fils du conducteur boude l'école

Le plus jeune enfant du chauffeur de taxi-brousse impliqué dans l'accident qui a fait quatre morts et plusieurs blessés, au niveau du tunnel d'Ambohidahy, mardi dernier, n'a toujours pas pu reprendre le chemin de l'école. La détresse psychologique et la peine ressenties par l'enfant, liées à l'arrestation de son père et aux poursuites engagées contre ce dernier, en seraient la cause.

Charles est toujours détenu à Tsaralalàna, selon son épouse, Nomena Razafiarinanahary, qui lui a apporté de la nourriture hier à Tsaralalàna et a raconté les difficultés auxquelles leur famille de quatre personnes est confrontée depuis l'accident. « Malgré la situation, la famille doit continuer à avancer et à rester debout, notamment parce que nous avons des enfants dont il faut s'occuper. L'état psychologique de notre plus jeune enfant est l'une des principales difficultés auxquelles la famille est confrontée.

Alors que ses deux aînés, tous deux en classe de terminale, ont pu se consoler et poursuivre leur scolarité, le plus jeune n'a pas réussi à faire face à cette situation », a-t-elle déclaré.

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Selon sa mère, l'enfant a été profondément affecté par les informations diffusées à la télévision lorsqu'il a vu les images de son père et les nouvelles concernant l'accident. Jusqu'à présent, ajoute-t-elle, l'enfant refuse de s'alimenter et réclame constamment son père. Pour cette raison, sa scolarité a dû être temporairement interrompue.

Dans cette épreuve, la famille trouve sa force et sa protection dans la prière. L'épouse de Charles se trouvait dans un lieu de culte le 10 septembre lorsqu'elle s'est entretenue avec les journalistes. Elle a expliqué qu'elle essayait de confier toutes ces épreuves à la prière, tout en attendant la suite de la procédure et que justice soit faite. Elle a également indiqué que la famille priait déjà pour toutes les familles des victimes.

Malgré les difficultés auxquelles son foyer est confronté, elle n'oublie pas ceux qui ont perdu la vie ni les familles qui doivent encore faire face aux conséquences de l'accident.

Parmi les principaux soutiens reçus jusqu'ici par la famille figurent également les SMS d'encouragement envoyés par différentes personnes.