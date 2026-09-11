Madagascar: Mahajanga - La commune déplace les commerçants de Mahabibo

La manifestation devant l'Hôtel de Ville est devenue une occasion et un moyen de revendication pour les commerçants à Mahajanga. Mercredi, les marchands installés devant le siège du commissariat de Mahabibo et devant le bureau de la Police municipale ont effectué un sit-in devant l'Hôtel de Ville.Ils contestent leur expulsion de cet endroit depuis un mois.

Ces vendeurs de marchandises diverses, notamment de vêtements, de produits alimentaires et d'autres articles, ont été chassés de cette place classée zone administrative. Lors de leur rassemblement, ils ont demandé à la commune de leur attribuer un nouvel emplacement.

« Nous n'avons plus aucun endroit pour exercer nos activités depuis un mois. Nous n'avons aucune rémunération alors que nous devons de l'argent à nos créanciers. La commune devra nous installer ailleurs », ont protesté les manifestants.

Solution provisoire

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La rencontre entre les représentants de la commune de Mahajanga et les commerçants a finalement permis de trouver une solution provisoire. Les marchands seront installés temporairement pendant un mois sur la place communale située devant la cité Maeva et le siège de la direction régionale des Sports.

« Les marchands devront signer un engagement pour occuper pendant un mois ce nouvel emplacement. La municipalité s'est déjà penchée sur les lieux où ils seront déplacés. Le premier endroit prévu est la plateforme d'Ambovoalanana, puis le site des panneaux solaires à Fiofio. Si le parc solaire n'est pas encore libéré de ces matériels solaires, les commerçants vont occuper Ambovoalanana », a expliqué le président de la délégation spéciale, Guy Dolsain Arvely.

La présence de ces marchands de rues depuis plusieurs années à Mahabibo a entraîné d'importantes perturbations de la circulation et contribué au désordre dans la gestion de cet espace urbain. Des embouteillages monstres et des actes de vol à la tire ainsi qu'une insécurité en tout genre ont régné sur place. La commune, dirigée par le nouveau, a alors décidé de mettre de l'ordre. Par ailleurs, la commune multiplie ses descentes sur le terrain pour effectuer une sensibilisation sur les projets d'assainissement de la ville.

Une délégation de la commune menée par le PDS et la seconde vice-présidente, Amina Soalihi, a constaté la présence de vendeurs ambulants et des constructions illégales depuis le bois sacré jusqu'à Tsaramandroso, jeudi. Un avertissement a été lancé aux contrevenants. Des mesures d'expulsion et de démolition seront appliquées en cas de non-respect des dispositions prises par la commune.