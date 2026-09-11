Sénégal: Ligue des champions - Sima et Diao portent haut les couleurs du pays

Pour leur première apparition dans la nouvelle édition de la Ligue des champions, Abdallah Sima et Assane Diao ont marqué les esprits. Les deux internationaux sénégalais ont chacun trouvé le chemin des filets, contribuant aux victoires de Lens et de Côme lors de cette première journée.

Sima sans pitié face à son ancien club

Abdallah Sima n'a pas fait de cadeau à son ancien club. Opposé à Brighton, son premier club professionnel, l'attaquant sénégalais a inscrit le but de l'égalisation de Lens, alors que les Anglais venaient de prendre l'avantage au retour des vestiaires.

Bien placé dans la surface, Sima a profité d'une frappe d'Odsonne Édouard déviée dans sa direction pour remettre les deux équipes à égalité. Une réalisation qui illustre une nouvelle fois l'une de ses principales qualités : son sens du placement.

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Le Sénégalais avait déjà fait parler son efficacité sous les couleurs lensoises la saison dernière, notamment en Coupe de France, avec cinq buts en cinq rencontres. Il avait notamment trouvé le chemin des filets en finale après son entrée en jeu contre Nice.

De retour au premier plan avec Lens, Sima pourrait constituer une arme supplémentaire pour le Sénégal dans les prochaines échéances internationales. Il faudra toutefois attendre la première liste du nouveau sélectionneur des Lions, Patrick Vieira, pour connaître ses plans.

Assane Diao régale avec Côme

Pour sa première expérience en Ligue des champions, Côme a également réussi son entrée. Le club italien, dirigé par Cesc Fàbregas, s'est largement imposé face au RB Leipzig (4-1), avec une nouvelle prestation convaincante d'Assane Diao.

L'international sénégalais a participé à la fête en inscrivant le troisième but de son équipe à la 54e minute. Servi par Nico Paz, Diao a parfaitement ajusté sa frappe pour trouver le petit filet opposé et mettre définitivement Côme à l'abri.

Le duo Nico Paz-Assane Diao, déjà remarqué en Serie A, a donc récidivé sur la scène européenne. Cette victoire permet à Côme de prendre une place dans le haut du classement au terme de cette première journée.

À seulement 21 ans, Assane Diao affiche déjà des statistiques intéressantes en ce début de saison. En trois apparitions en Serie A, il compte deux buts et une passe décisive. Une dynamique qui pourrait renforcer ses chances de figurer dans le groupe du Sénégal pour les prochaines échéances, notamment le déplacement au Mozambique prévu le 25 septembre.