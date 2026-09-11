Sénégal: Gandon - La première canalisation du segment nord posée

La première canalisation du Segment Nord a été officiellement posée à Gandon sous la présidence du ministre de l'Energie et du Pétrole Abdourahmane Diouf. Une nouvelle étape dans la construction du réseau national de transport de gaz. Elle ouvre ainsi la phase concrète de réalisation d'une infrastructure destinée à relier le hub gazier de GTA à la centrale électrique de Gandon.

A Gandon, les autorités ont officiellement procédé à la pose de la première canalisation du Segment Nord du Réseau gazier du Sénégal (RGS). Après les études, la mobilisation des financements et la préparation technique, le projet entre désormais dans sa phase de construction. Long d'environ 85 kilomètres, le Segment Nord comprend 45 km de canalisation offshore jusqu'à Léona, dans la région de Louga, et 40 km de canalisation terrestre jusqu'à Gandon. Il est conçu pour transporter jusqu'à 300 millions de pieds cubes de gaz par jour.

Pour le ministre de l'Énergie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, cette infrastructure doit permettre de transformer le gaz national en levier de développement. « Derrière cet ouvrage d'acier se dessine une ambition nationale : faire du gaz sénégalais non seulement une ressource que nous produisons, mais une énergie que nous maîtrisons, que nous transportons et que nous transformons au service de notre développement », a-t-il déclaré.

Le Segment Nord doit notamment contribuer à réduire l'exposition de l'économie aux combustibles importés et aux fluctuations des marchés internationaux. Le gaz doit progressivement être utilisé pour améliorer la sécurité et la compétitivité de l'approvisionnement électrique. Le gouvernement vise ainsi les conditions d'une électricité « moins coûteuse à produire, plus fiable et plus accessible ». Le ministre précise toutefois que la baisse des coûts dépendra de l'ensemble de la chaîne, notamment de la disponibilité du gaz, du coût de son transport et de la performance des centrales et des réseaux. L'ambition dépasse la production d'électricité.

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À travers le « Gas-to-Industry », le réseau doit rapprocher progressivement le gaz des zones industrielles et des entreprises fortement consommatrices d'énergie. L'objectif est de renforcer les chaînes de valeur nationales, la compétitivité des entreprises et la création d'emplois. Pour Pape Momar Lô, directeur général de RGS, « aujourd'hui, nous entrons dans le temps de la construction ».

Il a salué la mobilisation de l'État, des partenaires financiers et des entreprises autour du projet. La première canalisation du Segment Nord constitue enfin le premier maillon d'un réseau plus vaste. Les préparatifs des Segments Vert, Bleu et Orange sont déjà engagés. L'objectif est de relier progressivement les ressources gazières aux centrales électriques, aux pôles industriels et aux zones de consommation, afin de transformer le potentiel gazier du Sénégal en valeur économique et en emplois.