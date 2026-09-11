Sénégal: Lutte contre la vie chère - Le gouvernement annonce un gel temporaire des loyers

11 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le gouvernement entend renforcer les mesures de lutte contre la vie chère. À l'issue d'une réunion consacrée à la stabilisation des prix, plusieurs décisions ont été annoncées, dont le gel temporaire des loyers, l'autorisation provisoire d'importer certaines denrées alimentaires et la création d'un observatoire permanent de la vie chère.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a, d'après l'APS, indiqué que les prix des loyers feront prochainement l'objet d'un arrêté ministériel. L'objectif est notamment de lutter contre la spéculation immobilière et de revoir le mode de calcul des surfaces corrigées, à travers un dispositif réglementaire comprenant des décrets et arrêtés.

Le gouvernement prévoit également d'autoriser temporairement l'importation de certains produits maraîchers, notamment la carotte et le chou, afin de faire face aux tensions saisonnières sur l'offre et de contribuer à la stabilisation des prix.

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Autre mesure annoncée : la création d'un « observatoire permanent de la vie chère », chargé de suivre l'évolution des prix et de renforcer la protection des consommateurs. La rencontre a réuni plusieurs départements ministériels ainsi que des représentants de la Présidence de la République et de la Primature. Les échanges ont porté notamment sur les produits agricoles, la pêche, la viande et le logement.

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