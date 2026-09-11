Sénégal: Eradication de l'analphabétisme au pays - Les acteurs des organisations de la société civile apportent leur contribution

Dans le cadre de la célébration du mois national de l'alphabétisation, la coalition nationale des organisations actives en alphabétisation et éducation non formelle, (Cnoa-Enf) en partenariat avec l'Unesco a organisé hier mercredi un atelier de validation de son document de contribution à la stratégie nationale d'éradication de l'analphabétisme et de promotion des langues nationales. Le document vise à donner des pistes d'amélioration et d'innovations pour rendre le sous-secteur plus dynamique et plus efficace.

La rencontre qui s'est tenue au centre de ressources des acteurs non étatiques, sis à sacré coeur a réuni toutes les organisations qui s'activent dans l'alphabétisation. Les partenaires techniques et financiers, les élus locaux et les représentants du ministère de l'éducation nationale ont aussi part à l'atelier. Le document de contribution, riche de 27 pages s'articule autour de deux grandes parties :

D'abord un état des lieux du sous-secteur qui fait un diagnostic sans complaisance de l'alphabétisation au Sénégal. Dans son exposition, Mor Diakhaté, président de la coordination nationale des organisations actives en alphabétisation et éducation non formelle soutient que l'état du Sénégal a fait beaucoup efforts mais, il reste encore des défis à relever notamment, les questions liées au financement, à la gouvernance, au suivi-évaluation, la promotion des langues nationales, l'intégration du numérique dans les enseignements/apprentissages, la qualité des programmes entre autres.

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Face à ces défis persistants, la coalition nationale des organisations actives en alphabétisation et éducation non formelle (Cnoa-Enf) propose aux autorités des axes d'amélioration du document national, commençant par un changement de paradigme. Selon Mor Diakhaté, ces axes concernent l'amélioration des programmes « Aujourd'hui, l'alphabétisation dépasse le simple apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Il faut désormais intégrer l'alphabétisation avec la formation professionnelle, l'entreprenariat, le changement climatique et le numérique. La diversification des partenaires et la mise en place de mécanismes innovants de mobilisation de ressources sont également une priorité » préconise Mor Diakhaté.

Pour lui, à l'heure actuelle, l'alphabétisation n'est plus une affaire d'un ministère, d'une direction. Il recommande aux autorités une approche intersectorielle, en renforçant la synergie entre les ministères de la femme, de l'éducation, de la formation professionnelle et technique et de l'agriculture. « Une telle démarche pourrait renforcer la rationalisation des ressources mais aussi améliorer la qualité des enseignements/apprentissages par la formation des acteurs » soutient le président de la coalition nationale des organisations actives en alphabétisation, éducation non formelle.

Dans son intervention, Seynabou Wade , directrice du centre national de ressources éducationnelles (Cnre), représentante du directeur de l'alphabétisation et des langues nationales Alioune Fall, s'est félicité de la pertinence des propositions des organisations de la société civile évoluant dans l'alphabétisation et des langues nationales. A l'en croire, ce document, fait de suggestions et de propositions, constitue une véritable contribution à la stratégie nationale d'éradication de l'analphabétisme d'ici 2029. Il va aider aussi aux décideurs à une prise de décision et une bonne orientation dans cette stratégie nationale d'éradication de l'analphabétisme.