Le Conseil des ministres du jeudi 10 septembre 2026, a procédé à une importante série de nominations aux postes de responsabilité dans plusieurs administrations, agences et sociétés publiques.

Au total, 87 mesures individuelles ont été annoncées, avec des changements particulièrement significatifs à la tête de grandes directions et structures stratégiques de l'État. Des Douanes à l'AGEROUTE, en passant par l'ASER, Dakar Dem Dikk, la BIC-GOUV et le Port autonome de Dakar, plusieurs postes clés changent ainsi de titulaire.

Les Douanes, l'ASER et l'AGEROUTE changent de direction

Parmi les changements les plus marquants figure la Direction générale des Douanes. Malick Mbaye est nommé Directeur général, en remplacement de Babacar Mbaye. Cette nomination intervient dans un contexte où l'administration douanière occupe une place centrale dans la mobilisation des recettes et la lutte contre les trafics.

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Dans le secteur de l'énergie, Pape Momar Ngom prend les commandes de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), en remplacement de Jean Michel Sene. À l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), Thierno Alia Mbengue est nommé Directeur général, en remplacement de Diouma Kobor.

Le secteur des infrastructures connaît également un changement à la tête de l'AGEROUTE Sénégal. Gallo Ba est nommé Directeur général et succède à Moustapha Fall. L'Agence de construction des bâtiments et édifices publics (ACBEP) change également de direction avec la nomination de Cheikh Issa Sall, qui remplace Baye Niass.

Senelec, Dakar Dem Dikk et le Port : plusieurs postes stratégiques renouvelés

Dans le secteur de l'électricité, Jean Baptiste Diouf est nommé Président du Conseil d'administration de la SENELEC. Le poste était vacant.

Le transport public connaît lui aussi un changement important avec la nomination de Modou Bara Gaye à la tête de Dakar Dem Dikk. Il succède à Assane Mbengue.

Au Port autonome de Dakar, Abdoul Hamid Sy devient Président du Conseil d'administration, en remplacement de Mouhamadou Ngouda Mboup. Dans le même secteur, Ahmadou Tidiane Camara prend la direction générale de l'Agence nationale de l'aquaculture (ANA), en remplacement de Samba Ka, tandis qu'Ousseynou Pouye est nommé Directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), en remplacement de Ndèye Rokhaya Thiam.

BIC-GOUV, SOGEPA et les pôles urbains

Le mouvement touche également plusieurs structures rattachées à la Présidence de la République et au dispositif gouvernemental.

À la Société de gestion des pôles urbains (SOGEPA SN), Assane Kasse est nommé Directeur général, en remplacement d'Elimane Pouye. Aux pôles urbains de Diamniadio, Moussa Diop est nommé Délégué général, en remplacement de Bara Diouf.

Dans le domaine de la communication gouvernementale, Souleymane Amadou Ly prend la direction de la BIC-GOUV, en remplacement de Mame Gor Ngom. À la Maison de la Presse, Badara Pouye devient Directeur général, succédant à Sambou Biagui, tandis que Talla Dieng est nommé Président du Conseil d'administration, en remplacement de Birame Khoudia Lo.

Des changements dans plusieurs agences économiques

Plusieurs agences et structures relevant de l'économie et du commerce connaissent également de nouveaux dirigeants.

Amadou Diallo est nommé Directeur général de l'ASEPEX, en remplacement de Modou Mbéne Diop. À l'ASPIT, Talibouya Ba succède à Françoise Faye. Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) accueille Samba Gueye à sa direction, en remplacement de Justin Correa.

Dans le domaine de l'emploi, Alassane Gueye est nommé Directeur de l'ANPEJ, en remplacement de Sinna Amadou Gaye. Le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) connaît, pour sa part, la nomination de Yaya Aboul Kane comme Président du Conseil d'administration, le poste étant jusque-là vacant.

Agriculture, environnement et action sociale

Dans le secteur agricole, Souleymane Diallo prend la direction générale de la SODAGRI, en remplacement d'Aboubakar Sidy Sonko. À l'ANIDA, Cheikhou Oumar Gaye succède à Sémou Pathé Diouf.

L'environnement n'est pas en reste. Babacar Abba Mbaye est nommé Directeur général de la SONAGED, en remplacement de Khalifa Ababacar Sarr, tandis que Magatte Wade devient Président du Conseil d'administration de la société, en remplacement d'Abdou Khadre Fofana. À l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille verte, Ansoumana Sane succède à Sékouna Diatta.

Dans le domaine de l'action sociale, Moustapha Cisse prend la direction générale de l'Agence sénégalaise de la Couverture maladie universelle, en remplacement de Séga Gueye. La Centrale de stockage des produits alimentaires (CSAR) est désormais dirigée par Mame Ndèye Sene, qui remplace Marième Soda Ndiaye.

Urbanisme, tourisme, culture et sport

Plusieurs nominations concernent également les secteurs de l'urbanisme, du tourisme, de la culture et du sport.

À la SICAP SA, Ibrahima Barry est nommé Directeur général, en remplacement de Mouhamadou Moctar Magassouba. À la SAFRU SA, Seydina Mbaye prend la direction générale, tandis qu'Abdoul Karim Mbengue devient Président du Conseil d'administration.

Dans le tourisme, Berenger Fap Ngom est nommé Directeur général de l'ASPT, en remplacement d'Adama Ndiaye. À la SAPCO SA, Babacar Mbengue succède à Serigne Mamadou Mboup. L'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat (APDA) change également de direction avec la nomination d'Idy Watt, en remplacement de Sophie Nzinga Sy.

Dans le secteur sportif, Guéladio Ba est nommé Directeur général de l'Office de gestion des infrastructures sportives, en remplacement de Babacar Ndiaye. Au Grand Théâtre national, Déthié Diouf devient Président du Conseil d'administration, en remplacement d'Ousmane Sane.

Des nominations également dans les secteurs de la santé, du numérique et de l'hydraulique

Le renouvellement concerne aussi plusieurs autres secteurs de l'action publique.

Au Centre hospitalier national de Pikine, Khadim Mbaye est nommé Directeur, en remplacement de Souleymane Loucar. Dans le numérique, Abdoulaye Diouf devient Coordonnateur du FDSUT, en remplacement de Ndèye Fatou Ndiaye.

Dans le domaine de l'hydraulique, Ousmane Kane est nommé Président du Conseil d'administration de l'OFOR, en remplacement de Seydou Mandiang. Dans la microfinance, Mathioro Fall prend la présidence du Conseil d'orientation du FONAMIF, en remplacement de Demba Thiam.

Enfin, plusieurs nominations interviennent dans le secteur des transports et des infrastructures, notamment à GTS, SN-LAS, FERA, 2AS et SEN-AUTOROUTE. Cheikh Mouhamadou Khalifa Ba est ainsi nommé Administrateur général de SEN-AUTOROUTE, un poste jusque-là vacant.

À travers cette série de 87 mesures individuelles, le Conseil des ministres opère ainsi un renouvellement important des équipes dirigeantes de plusieurs administrations, agences et sociétés publiques, avec des mouvements qui touchent aussi bien les secteurs économiques et financiers que l'énergie, les infrastructures, les transports, l'environnement et les services publics.