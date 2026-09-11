Congo-Kinshasa: Budget 2027 - le Gouvernement peaufine les derniers les réglages pour le dépôt du Projet de loi de finances au Parlement !

A quelques jours du délai constitutionnel du 15 septembre pour le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement Suminwa affine ses dernières orientations. La Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, a présidé ce jeudi 10 septembre 2026, à l'Immeuble du Gouvernement, une réunion préparatoire au Conseil des ministres prévu ce vendredi autour du Président de la République.

Les grandes lignes du budget 2027 examinées

Au centre des échanges : les principaux agrégats du projet de budget 2027 présenté par le Vice-premier Ministre, Ministre du Budget, Adolphe Muzito. La séance a permis aux membres du Gouvernement de réagir aux différentes prévisions, après plusieurs semaines de conférences budgétaires et de travaux techniques menés avec le ministère du Budget. L'objectif est de parvenir à un projet de loi budgétaire cohérent avec les priorités nationales, avant son adoption en Conseil des ministres, puis sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen.

« Nous avions une réunion préparatoire à la réunion du Conseil des ministres de demain autour du Président de la République, où nous allons adopter le projet de budget 2027 qui devra être envoyé à l'Assemblée nationale pour examen », a expliqué le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya.

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Éducation, infrastructures et sécurité parmi les priorités

Les premières options dégagées placent notamment l'éducation, les infrastructures et la sécurité parmi les secteurs prioritaires. Une attention particulière est également accordée à la poursuite de la gratuité de l'enseignement de base. La Première Ministre a notamment rappelé l'orientation du Président de la République visant à étendre ce programme de la gratuité à un échelon supérieur. « Les impératifs de sécurité sont pris en compte, mais le voeu du Président de la République est de voir les élèves de 7e et de 8e être aussi pris en charge par le processus de gratuité », a précisé le Porte-Parole du Gouvernement.

À ces priorités s'ajoutent la couverture santé universelle ainsi que les urgences humanitaires.

Une enveloppe estimée à 24 milliards de dollars

Autre élément majeur évoqué au cours de cette réunion : le niveau des recettes et les réformes engagées pour accroître la mobilisation des ressources internes.

Le projet de budget 2027 serait évalué à environ 24,8 milliards de dollars américains, ce qui constituerait, le niveau budgétaire le plus élevé jamais atteint par le pays. Cette progression est présentée comme le résultat des différentes réformes économiques et financières engagées par le Gouvernement pour élargir l'assiette fiscale et améliorer la mobilisation des recettes.

« C'est la preuve qu'il y a une véritable dynamique économique engagée dans le pays. C'est la preuve aussi que les réformes et la stratégie mises en place par le Président de la République, et pilotées par la Première Ministre, donnent davantage de résultats », a déclaré Patrick Muyaya.

Le projet de reddition des comptes 2025 passé au peigne fin

La réunion a également porté sur le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2025, présenté par la Vice-ministre des Finances. Cette étape est nécessaire avant l'examen du budget 2027, conformément à la Loi relative aux finances publiques.

Le Gouvernement doit en effet finaliser l'examen des comptes de l'exercice précédent avant de se pencher sur le nouveau projet budgétaire. Les membres du Gouvernement ont par ailleurs été informés de la préparation du budget consolidé de l'exercice 2026, présenté comme une première depuis 2015. Ce document doit permettre de mettre en synergie les données budgétaires du niveau national et celles des provinces.

Derniers arbitrages avant le Conseil des ministres

La concertation engagée ce jeudi devra se poursuivre vendredi en Conseil des ministres. Les derniers arbitrages porteront notamment sur la répartition des ressources entre les secteurs prioritaires et sur les réformes destinées à renforcer les recettes publiques.