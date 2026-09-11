Cote d'Ivoire: Valorisation énergétique des déchets agricoles et de cuisson propre - Le Fonsti présente l'appel à projets démonstratifs

Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti) a procédé le jeudi 10 septembre 2026, à Abidjan-Marcory, à la présentation de l'appel à projets démonstratifs innovants de valorisation énergétique des déchets agricoles et de cuisson propre.

Financé par l'Union européenne (Ue) pour une durée de quatre ans, le projet de valorisation de la biomasse-énergie et la cuisson propre en Côte d'Ivoire (Vabicui) est destiné à promouvoir des solutions innovantes de valorisation des déchets agricoles issus du cacao, de l'anacarde, du manioc, du palmier à huile, du coton et de l'hévéa.

Cette présentation vise à favoriser une bonne compréhension des orientations, les exigences et les modalités de participation. Il s'agit d'expliquer les conditions d'éligibilité, les critères et le processus de sélection ainsi que les modalités de soutien en équipements ; d'apporter aux candidats potentiels les clarifications nécessaires sur les modalités de soumission et les obligations liées au bénéfice du soutien et surtout d'instaurer un cadre d'échanges directs entre le Fonsti, les parties prenantes du projet Vabicui, ainsi que les acteurs concernés.

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La date limite de soumission des candidatures est fixée au 9 octobre 2026. En effet, cinq projets entrepreneuriaux démonstratifs innovants de valorisation énergétique des déchets et de cuisson propre seront retenus et accompagnés.

Le secrétaire général du Fonsti, Dr Yaya Sangaré, a exprimé sa gratitude à l'Ue et à Enabel qui met en oeuvre ce projet. « La Côte d'Ivoire dispose, à travers la biomasse, d'un potentiel important encore insuffisamment valorisé. Les filières du cacao, de l'anacarde, du manioc, du palmier à huile, de l'hévéa ou encore du karité génèrent des résidus qui peuvent être transformés en ressources énergétiques », a-t-il déclaré, soulignant que leur valorisation ouvre des perspectives intéressantes pour réduire les déchets, diversifier les sources d'énergie et créer de nouvelles opportunités économiques.

Selon lui, le développement de solutions de cuisson plus propres et plus performantes contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pression sur les ressources forestières. Ainsi, à travers cet appel, l'enjeu est de faire preuve de l'efficacité des solutions proposées. « Celles-ci devront répondre à des besoins clairement identifiés et démontrés en conditions réelles, leur pertinence technique, économique, sociale et environnementale », a indiqué Dr Yaya Sangaré.

« Notre ambition peut donc se résumer en trois étapes : démontrer, répliquer et mettre à l'échelle », dit-il, précisant aux postulants que cet appel leur offre l'opportunité de proposer des solutions innovantes, réalistes et techniquement solides, capables de répondre aux défis de la biomasse énergie et de cuisson propre en Côte d'Ivoire.

Le directeur pays d'Enabel, Tom Dedeurwaerder, a rappelé aux entreprises, aux Pme que cet appel à projets est une opportunité qui leur est offerte. « Je vous invite donc à soumettre des projets innovants, ambitieux, capables de contribuer à la transition énergétique et au développement durable dans le pays », a-t-il exhorté.

Le représentant du directeur général de l'Energie, Philippe Tao, a relevé que cette initiative s'inscrit pleinement dans les ambitions de la Côte d'Ivoire en matière de transition énergétique, à savoir le développement des énergies renouvelables et des réductions des émissions des gaz à effet de serre. « La Côte d'Ivoire dispose d'un important potentiel de biomasse provenant, notamment des activités agricoles et agro-industrielles », dit-il.

Pour lui, la valorisation énergétique de ces déchets représente une réelle opportunité pour réduire les impacts environnementaux et créer de nouvelles activités économiques. « Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie, à travers la direction générale de l'Energie, réaffirme sa disponibilité à accompagner cette dynamique et à contribuer à la création d'un environnement favorable au développement des soutiens énergétiques, innovants et durables », a souligné Philippe Yao.

Membre du Conseil d'administration du Fonsti, Prof. Toh Alain, a indiqué que la cuisson propre est une urgence pour la santé des populations et surtout pour la protection des forêts. C'est pourquoi il encourage chaque porteur de projet, entreprise, association et chaque coopérative à saisir cette opportunité.